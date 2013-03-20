Таблица умножения в мультфильмах 2.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Таблица умножения в мультфильмах 2.0
Программа для изучения таблицы умножения с использованием картинок и мелодий из мультфильмов

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 1910

ОС: Win CE, Win2000, Win2003, Win95, Win98, Windows 7, Windows 8, WinME, WinNT 4.x, WinVista, WinXP

Размер: 24.2 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 820

Полная информация>>

Скриншоты
Таблица умножения в мультфильмах 2.0 скриншот
Таблица умножения в мультфильмах 2.0 скриншот
Таблица умножения в мультфильмах 2.0 скриншот
Таблица умножения в мультфильмах 2.0 скриншот

Скриншоты
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Описание

Обучающая программа по математике, позволяющая поэтапно изучать таблицу умножения с использованием картинок и мелодий из мультфильмов.
Данная программа является координальным обновлением предыдущей версии программы. Основная цель - заинтересовать ребенка к изучению таблицы умножения, сделать процесс изучения интересным, наглядным, веселым и привлекательным.
В новой версии программы изучение разделено на 9 этапов, изменен сам принцип изучения таблицы умножения, для каждого изображения из мультфильма добавлена соответствующая мелодия. После каждого этапа открывается новая случайная картинка и звучит фрагмент песни из соответствующего мультфильма. При единственной ошибке происходит возвращение к повторному прохождению этапа. Финал представляет собой проверку таблицы умножения &quot;в разброс&quot;. В случае, если ребенок прошел финальный этап без ошибок, произойдет последовательный показ всех картинок и названий мультфильмов под веселую детскую песенку.
Программа теперь содержит 40 изображений и мелодий из лучших отечественных и зарубежных мультипликационных фильмов. Скачать Таблица умножения в мультфильмах бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Таблица умножения в мультфильмах (24.2 Мб)


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Таблица умножения в мультфильмах История версий

Таблица умножения в мультфильмах 2.0 добавлена: 20-03-2013




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