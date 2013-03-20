Таблица умножения в мультфильмах 2.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Таблица умножения в мультфильмах первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Таблица умножения в мультфильмах История версий

Таблица умножения в мультфильмах 2.0 добавлена: 20-03-2013

Обучающая программа по математике, позволяющая поэтапно изучать таблицу умножения с использованием картинок и мелодий из мультфильмов.Данная программа является координальным обновлением предыдущей версии программы. Основная цель - заинтересовать ребенка к изучению таблицы умножения, сделать процесс изучения интересным, наглядным, веселым и привлекательным.В новой версии программы изучение разделено на 9 этапов, изменен сам принцип изучения таблицы умножения, для каждого изображения из мультфильма добавлена соответствующая мелодия. После каждого этапа открывается новая случайная картинка и звучит фрагмент песни из соответствующего мультфильма. При единственной ошибке происходит возвращение к повторному прохождению этапа. Финал представляет собой проверку таблицы умножения "в разброс". В случае, если ребенок прошел финальный этап без ошибок, произойдет последовательный показ всех картинок и названий мультфильмов под веселую детскую песенку.Программа теперь содержит 40 изображений и мелодий из лучших отечественных и зарубежных мультипликационных фильмов. Скачать Таблица умножения в мультфильмах бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.