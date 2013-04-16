Scientific Calculator Precision 90 1.0.1.2 скачать бесплатно для Windows 7

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Scientific Calculator Precision 90 История версий

Scientific Calculator Precision 90 1.0.1.2 добавлена: 29-04-2013

Сподручный, быстрый, надежный, точный инструмент если вам нужно выполнить сложные математически вычисления. Научный калькулятор точность 90 запрограммирован в C#. Все вычисления сделаны в собственном типе данных. Калькулятор вычисляет математически формулы любой длины и сложности. Историю вычислений можно сохранить в файле или распечатать. Имеется 10 переменных для хранения часто используемых чисел. Список фундаментальных констант. Неограниченный список констант пользователя. Точность вычислений 90 цифра. Тригонометрические, гиперболичные, обратные и комбинаторные функции. Специальные номера NaN, неопределенность, и безграничность. Калькулятор следует за классическим подходом когда неопределенность вычисления f (x) оценена формулой максимум|(производная (f))|*|x*неопределенность (x)|, где максимум производной функции рассмотрен на интервале [x-неопределенность (x),|x+неопределенность (x)], и неопределенность (x) =|x|*10^ (- точность). Гамма функция, нижняя неполная Гамма функция, верхняя неполная Гамма функция, бета функция, неполная бета функция, интегральный синус. Суммирование и оператор продукта имеют 4 уровня вложенности. Скачать Scientific Calculator Precision 90 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.improvementScientific Calculator Precision 90добавлена: 19-12-2012Scientific Calculator Precision 90добавлена: 21-11-2012Scientific Calculator Precision 90добавлена: 12-11-2012Scientific Calculator Precision 90добавлена: 29-09-2012