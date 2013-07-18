Scientific Calculator Decimal 1.0.1.5 скачать бесплатно для Windows 7

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Scientific Calculator Decimal История версий

Scientific Calculator Decimal 1.0.1.5 добавлена: 18-07-2013

Научный десятичный калькулятор для научных работников, инженеров, учащихся и преподавателей. Тригонометрические, гиперболичные и обратные функции. Точность вычислений 28-30 чисел. История вычисления можно сохраняться в архивном текстовом файле или распечатана. Сподручный инструмент если вам нужно выполнить сложные математически вычисления. Все вычисления сделаны в десятичном типе данных. Скачать Scientific Calculator Decimal бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.improvementScientific Calculator Decimalдобавлена: 08-10-2012Scientific Calculator Decimalдобавлена: 16-04-2012Scientific Calculator Decimalдобавлена: 27-06-2010Scientific Calculator Decimalдобавлена: 01-09-2009