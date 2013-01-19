Math Center Level 2 1.0.2.1 скачать бесплатно для Windows 7

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Math Center Level 2 История версий

Math Center Level 2 1.0.2.1 добавлена: 23-01-2013

Математические программы для студентов изучающих математический анализ. Математический центр второго уровня содержит графические калькуляторы числовой, сферический и параметрический, а также научный калькулятор, целочисленный калькулятор и рациональный калькулятор. Графический Калькулятор 2D Числовой, является дальнейшим развитием Графический Калькулятор 2D от Математического Центра Уровня 1. Это расширило функциональные возможности: добавлены гиперболические функции . Там также добавлены новые способности, которые позволяют вычислять ряд, ряд продукта, Перестановки, Комбинации, Коэффициенты Двучлена Ньютона, и Двучленные Коэффициенты Gauss. У Графический Калькулятор 2D Числовой, есть способность построить графы для первых и вторых производных, определенный интеграл (область под кривой) и интеграл длины (длина кривой). Так как эти вычисления сделаны в цифровой форме, не символически, калькулятор называют Числовым. Графический Калькулятор 2D Параметрический, является обобщением Графический Калькулятор 2D Числовой. Теперь x и y - функции на параметре Скачать Math Center Level 2 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.improvementMath Center Level 2добавлена: 15-11-2012Math Center Level 2добавлена: 25-09-2012Math Center Level 2добавлена: 20-05-2012Math Center Level 2добавлена: 16-04-2012