Math Center Level 2 1.0.2.1 скачать бесплатно для Windows 7

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Math Center Level 2 1.0.2.1
Математические программы для студентов изучающих математический анализ

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 40 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2756

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinXP, Win Vista

Размер: 2.86 Мб

Версия от:

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Скачали:: 766

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Описание

Математические программы для студентов изучающих математический анализ. Математический центр второго уровня содержит графические калькуляторы числовой, сферический и параметрический, а также научный калькулятор, целочисленный калькулятор и рациональный калькулятор. Графический Калькулятор 2D Числовой, является дальнейшим развитием Графический Калькулятор 2D от Математического Центра Уровня 1. Это расширило функциональные возможности: добавлены гиперболические функции . Там также добавлены новые способности, которые позволяют вычислять ряд, ряд продукта, Перестановки, Комбинации, Коэффициенты Двучлена Ньютона, и Двучленные Коэффициенты Gauss. У Графический Калькулятор 2D Числовой, есть способность построить графы для первых и вторых производных, определенный интеграл (область под кривой) и интеграл длины (длина кривой). Так как эти вычисления сделаны в цифровой форме, не символически, калькулятор называют Числовым. Графический Калькулятор 2D Параметрический, является обобщением Графический Калькулятор 2D Числовой. Теперь x и y - функции на параметре Скачать Math Center Level 2 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Math Center Level 2 (2.86 Мб)




Changes on the new version:
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Math Center Level 2 История версий

Math Center Level 2 1.0.2.1 добавлена: 23-01-2013
Math Center Level 2 1.0.2.0 добавлена: 15-11-2012
Math Center Level 2 1.0.1.9 добавлена: 25-09-2012
Math Center Level 2 1.0.1.8 добавлена: 20-05-2012
Math Center Level 2 1.0.1.7 добавлена: 16-04-2012




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    математические программы          графический калькулятор      

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