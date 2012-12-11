Math Center Level 1 1.0.1.9 скачать бесплатно для Windows 7

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Math Center Level 1 История версий

Math Center Level 1 1.0.1.9 добавлена: 11-12-2012

Программа для студентов, изучающих начала матанализа. Может представлять интерес для учителей, преподающих начала анализа. Математический центр уровня 1 состоит из графического калькулятора, простого калькулятора, продвинутого калькулятора, простого целочисленного калькулятора, простого рационального калькулятора. Графический калькулятор имеет левую и правую панели. Левая панель имеет увеличительный квадрат. Правая панель соответствует увеличительному квадрату левой панели. Скачать Math Center Level 1 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.improvementMath Center Level 1добавлена: 25-09-2012Math Center Level 1добавлена: 13-04-2012Math Center Level 1добавлена: 09-08-2010Math Center Level 1добавлена: 10-09-2009