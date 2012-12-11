Math Center Level 1 1.0.1.9 скачать бесплатно для Windows 7

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Math Center Level 1 1.0.1.9
Программа для студентов, изучающих начала матанализа

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 20 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1861

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinXP, Win Vista

Размер: 1.91 Мб

Версия от:

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Скачали:: 529

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Описание

Программа для студентов, изучающих начала матанализа. Может представлять интерес для учителей, преподающих начала анализа. Математический центр уровня 1 состоит из графического калькулятора, простого калькулятора, продвинутого калькулятора, простого целочисленного калькулятора, простого рационального калькулятора. Графический калькулятор имеет левую и правую панели. Левая панель имеет увеличительный квадрат. Правая панель соответствует увеличительному квадрату левой панели. Скачать Math Center Level 1 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Math Center Level 1 (1.91 Мб)




Changes on the new version:
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Math Center Level 1 История версий

Math Center Level 1 1.0.1.9 добавлена: 11-12-2012
Math Center Level 1 1.0.1.8 добавлена: 25-09-2012
Math Center Level 1 1.0.1.7 добавлена: 13-04-2012
Math Center Level 1 1.0.1.6 добавлена: 09-08-2010
Math Center Level 1 1.0.1.4 добавлена: 10-09-2009




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    математический          графический          калькулятор      

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