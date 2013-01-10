Derivative Calculator Real 36 1.0.1.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Derivative Calculator Real 36 История версий

Derivative Calculator Real 36 1.0.1.0 добавлена: 10-01-2013

Сподручный, быстрый, надежный, точный инструмент если вам нужно найти символические и численные производные стандартных функций. Калькулятор Производных Действительный 36 запрограммирован в C#. Все вычисления сделаны в частном типе данных. Калькулятор высчитывает производные высоких степеней стандартных функций (включая гиперболические). Историю вычислений можно сохранить в текстовом файле или распечатать. Численные коэффициенты и значения вычисляются с точностью 36-45 чисел. Тригонометрические, степенные, логарифмические, и обратные функции. Полученную символическую формулу можно использовать в калькуляторах серии Точность и в Графическом Калькуляторе 2D Параметрическом, Графическом Калькуляторе 2D Сферическом и Графическом Калькуляторе 2D Численном для построения графиков. Есть также возможность использования символических параметров. Например, sin (a*x) +cos (b*x) +2*c. Скачать Derivative Calculator Real 36 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.version checker is addedDerivative Calculator Real 36добавлена: 28-10-2012Derivative Calculator Real 36добавлена: 03-05-2012Derivative Calculator Real 36добавлена: 16-08-2010Derivative Calculator Real 36добавлена: 01-08-2010