Derivative Calculator Level 2 1.0.1.1 скачать бесплатно для Windows 7

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Derivative Calculator Level 2 История версий

Derivative Calculator Level 2 1.0.1.1 добавлена: 15-01-2013

Сподручный, быстрый, надежный, точный инструмент если вам нужно найти символические и численные производные стандартных функций. Калькулятор Производных Уровень 2 запрограммирован в C#. Все вычисления сделаны в двойном плавающем типе данных. Калькулятор высчитывает производные высоких степеней стандартных функций (включая гиперболические). Историю вычислений можно сохранить в текстовом файле или распечатать. Численные коэффициенты и значения вычисляются с точностью 14-16 чисел. Тригонометрические, степенные, логарифмические, и обратные функции. Полученную символическую формулу можно использовать в Графическом Калькуляторе 2D Параметрическом, Графическом Калькуляторе 2D Сферическом и Графическом Калькуляторе 2D Численном. Есть также возможность использования символических параметров. Например, sin (a*x) +cos (b*x) +2*c. Скачать Derivative Calculator Level 2 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.version cheker is addedDerivative Calculator Level 2добавлена: 23-10-2012Derivative Calculator Level 2добавлена: 18-10-2012Derivative Calculator Level 2добавлена: 04-05-2012Derivative Calculator Level 2добавлена: 11-08-2010