Complex Calculator Precision 36 1.0.1.1 скачать бесплатно для Windows 7

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Complex Calculator Precision 36 История версий

Complex Calculator Precision 36 1.0.1.1 добавлена: 21-12-2012

Комплексный калькулятор для научных работников, инженеров, учителей, и студентов. Вычисляет функции комплексного переменного. Все результаты вычисления отражены в текстовом окне Истории, которое может быть сохранено в файле или напечатано. Есть 10 переменных. Фундаментальные константы доступны в предварительно построенном Общем списке Констант. Неограниченное число пользовательских констант может быть введено и поддержано пользователем. Точность вычислений 36 чисел. Тригонометрические, гиперболические и обратные функции. Гамма функция. Скачать Complex Calculator Precision 36 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.version checker is addedComplex Calculator Precision 36добавлена: 20-11-2012Complex Calculator Precision 36добавлена: 08-11-2012Complex Calculator Precision 36добавлена: 18-10-2012Complex Calculator Precision 36добавлена: 11-04-2012