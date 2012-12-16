Complex Calculator Precision 36 1.0.1.1 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Комплексный калькулятор для научных работников, инженеров, учителей, и студентов. Вычисляет функции комплексного переменного. Все результаты вычисления отражены в текстовом окне Истории, которое может быть сохранено в файле или напечатано. Есть 10 переменных. Фундаментальные константы доступны в предварительно построенном Общем списке Констант. Неограниченное число пользовательских констант может быть введено и поддержано пользователем. Точность вычислений 36 чисел. Тригонометрические, гиперболические и обратные функции. Гамма функция. Скачать Complex Calculator Precision 36 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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Complex Calculator Precision 36
История версий
Complex Calculator Precision 36 1.0.1.1 добавлена: 21-12-2012
Complex Calculator Precision 36 1.0.1.0
добавлена: 20-11-2012
Complex Calculator Precision 36 1.0.0.9
добавлена: 08-11-2012
Complex Calculator Precision 36 1.0.0.8
добавлена: 18-10-2012
Complex Calculator Precision 36 1.0.0.7
добавлена: 11-04-2012