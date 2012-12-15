Complex Calculator Precision 27 1.0.0.9 скачать бесплатно для Windows 7

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Complex Calculator Precision 27 История версий

Complex Calculator Precision 27 1.0.0.9 добавлена: 25-12-2012

Калькулятор комплексных чисел для научных работников, инженеров, учителей и студентов. Вычисляет математические формулы любой длины и сложности. Точность вычислений 27 цифр. Тригонометрические, гиперболичные и обратные функции. Историю вычислений можно сохранить в файле или распечатать. Имеются 10 пересенных, неограниченный список общих констант и констант пользователя. Скачать Complex Calculator Precision 27 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.version checker is addedComplex Calculator Precision 27добавлена: 20-04-2012Complex Calculator Precision 27добавлена: 05-07-2010Complex Calculator Precision 27добавлена: 03-11-2009