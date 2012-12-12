Compact Scientific Calculator 45 1.0.1.1 скачать бесплатно для Windows 7

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Compact Scientific Calculator 45 1.0.1.1
Научный калькулятор для научных работников, инженеров, учителей, и студентов.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 17 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1507

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinXP, Win Vista

Размер: 2.64 Мб

Версия от:

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Скачали:: 478

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Описание

Сподручный, быстрый, надежный, точный инструмент если вам нужно выполнить математически вычисления. Калькулятор был конструирован с целью приспосабливать Netbooks. Конечно, калькулятор можно использовать на компьтер-книжке и настольных компьютерах также. Все вычисления сделаны в собственническом типе данных. Калькулятор регулирует математически формулы любых длины и сложности. История вычисления можно хранить в архив текста или печатать. 10 перемеююые или констант имеющихся для хранить часто используемые номера. Точность вычислений 45 чисел. Тригонометрические, гиперболичные и обратные функции. Специальные номера NaN, неопределенность, и безграничность. Калькулятор следует за классическим подходом когда неопределенность вычисления f (x) оценена формулой максимальной|(производный (f))|*|x*uncertainty (x)|, где максимум производного функции рассмотрен на интервале [x-неопределенности (x),|x+uncertainty (x)], и неопределенность (x) =|x|*10^ (- точность). Скачать Compact Scientific Calculator 45 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Compact Scientific Calculator 45 (2.64 Мб)




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Compact Scientific Calculator 45 История версий

Compact Scientific Calculator 45 1.0.1.1 добавлена: 22-12-2012
Compact Scientific Calculator 45 1.0.1.0 добавлена: 20-11-2012
Compact Scientific Calculator 45 1.0.0.9 добавлена: 06-10-2012
Compact Scientific Calculator 45 1.0.0.7 добавлена: 06-07-2010
Compact Scientific Calculator 45 1.0.0.5 добавлена: 27-10-2009




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