Compact Scientific Calculator 45 1.0.1.1 скачать бесплатно для Windows 7

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Compact Scientific Calculator 45 История версий

Compact Scientific Calculator 45 1.0.1.1 добавлена: 22-12-2012

Сподручный, быстрый, надежный, точный инструмент если вам нужно выполнить математически вычисления. Калькулятор был конструирован с целью приспосабливать Netbooks. Конечно, калькулятор можно использовать на компьтер-книжке и настольных компьютерах также. Все вычисления сделаны в собственническом типе данных. Калькулятор регулирует математически формулы любых длины и сложности. История вычисления можно хранить в архив текста или печатать. 10 перемеююые или констант имеющихся для хранить часто используемые номера. Точность вычислений 45 чисел. Тригонометрические, гиперболичные и обратные функции. Специальные номера NaN, неопределенность, и безграничность. Калькулятор следует за классическим подходом когда неопределенность вычисления f (x) оценена формулой максимальной|(производный (f))|*|x*uncertainty (x)|, где максимум производного функции рассмотрен на интервале [x-неопределенности (x),|x+uncertainty (x)], и неопределенность (x) =|x|*10^ (- точность). Скачать Compact Scientific Calculator 45 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.version checker is addedCompact Scientific Calculator 45добавлена: 20-11-2012Compact Scientific Calculator 45добавлена: 06-10-2012Compact Scientific Calculator 45добавлена: 06-07-2010Compact Scientific Calculator 45добавлена: 27-10-2009