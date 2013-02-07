College Scientific Calculator 45 1.0.1.8 скачать бесплатно для Windows 7

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College Scientific Calculator 45 История версий

College Scientific Calculator 45 1.0.1.8 добавлена: 07-02-2013

Сподручный, быстрый, надежный, точный инструмент если вам нужно выполнить сложные математически вычисления. Научный калькулятор точность 45 для коллежа запрограммирован в C#. Все вычисления сделаны в собственническом типе данных. Калькулятор вычисляет математические формулы любых длины и сложности. История вычисления можно сохранить в архиве или печатать. 10 переменных или констант имеются для хранения часто используемых чисел. Точность вычислений 45 чисел. Тригонометрические, гиперболичные, обратные и комбинаториальные функции. Специальные номера NaN, неопределенность, и безграничность. Калькулятор следует классическиму подходу когда неопределенность вычисления f (x) оценена формулой максимальной|(производный (f))|*|x*неопределенность (x)|, где максимум производной функции рассмотрен на интервале [x-неопределенность (x),|x+неопределенность (x)], и неопределенность (x) =|x|*10^ (- точность). Скачать College Scientific Calculator 45 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.version checker is addedCollege Scientific Calculator 45добавлена: 21-04-2012College Scientific Calculator 45добавлена: 28-06-2010College Scientific Calculator 45добавлена: 26-10-2009