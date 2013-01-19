College Scientific Calculator 27 1.0.1.8 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Сподручный, быстрый, надежный, точный инструмент если вам нужно выполнить сложные математически вычисления. Научный калькулятор точность 27 для коллежа запрограммирован в C#. Все вычисления сделаны в собственническом типе данных. Калькулятор вычисляет математические формулы любых длины и сложности. История вычисления можно сохранить в архиве или печатать. 10 переменные или константы имеющихся для хранить часто используемые номера. Точность вычислений 27 чисел. Тригонометрические, гиперболичные, обратные и комбинаториальные функции. Специальные номера NaN, неопределенность, и безграничность. Калькулятор следует за классическим подходом когда неопределенность вычисления f (x) оценена формулой максимальной|(производный (f))|*|x*uncertainty (x)|, где максимум производного функции рассмотрен на интервале [x-неопределенности (x),|x+uncertainty (x)], и неопределенность (x) =|x|*10^ (- точность). Скачать College Scientific Calculator 27 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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College Scientific Calculator 27
История версий
College Scientific Calculator 27 1.0.1.8 добавлена: 19-01-2013
College Scientific Calculator 27 1.0.1.7
добавлена: 20-11-2012
College Scientific Calculator 27 1.0.1.6
добавлена: 29-09-2012
College Scientific Calculator 27 1.0.1.5
добавлена: 14-05-2012
College Scientific Calculator 27 1.0.1.4
добавлена: 28-06-2010