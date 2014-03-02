Plagiarism Detector 833 скачать бесплатно для Windows 7

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Plagiarism Detector 833 обновлено
Детектор Плагиата - стандарт проверки плагиата

Общая оценка:

(3.7) голосов:3
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 69 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 8958

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 20.52 Мб

Версия от:

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Скачали:: 2,894

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Описание

Детектор Плагиата - эффективная программа для поиска Плагиата в текстовых документах различного формата. Детектор Плагиата эффективно проверяет за считанные минуты как небольшие тексты - стихи, эссе, рефераты, так и объемные документы - докторские диссертации, курсовые. Детектор Плагиата работает напрямую с самыми лучшими интернет поискавиками - Google, Yahoo, Altavista. Детектор Плагиата моментально обнаруживает и наглядно отслеживает текст оригинал если таковой существует. Детектор Плагиата автоматически распознаёт ссылки на интернет ресурсы и умеет отличать настоящиё Плагиат от правильно оформленных ссылок.
  
  Детектор Плагиата работает в многопоточном режиме, что обеспечивает высокую скорость работы и высокую точность результатов. Детектор Плагиата умеет интегрироваться в пакет Microsoft Office, что позволяет осуществить проверку на Плагиат одним нажатием кнопки на панели программы Word. Детектор Плагиата единственная программа которая в состоянии проверить MS PowerPoint презентацию.
  
   Детектор Плагиата - мощный инструмент в борьбе с Плагиатом. Скачать Plagiarism Detector бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Plagiarism Detector (20.52 Мб)




Changes on the new version:
1. Major speed incresase. 2. Better Plagiarism Detection. 3. New plain text extraction methods. 4. PDAS - Plagiarism Detector Accumulator Server integration. 5. Database functionality added. 6. Local folder comparison added. 7. Comparison of 2 Documents added.

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Plagiarism Detector История версий

Plagiarism Detector 833 добавлена: 02-03-2014
Plagiarism Detector 816 добавлена: 13-11-2013
Plagiarism Detector 320 добавлена: 01-12-2010
Plagiarism Detector 317 добавлена: 25-04-2010
Plagiarism Detector 143 добавлена: 12-12-2009




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