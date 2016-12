Plagiarism Detector 833 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Plagiarism Detector История версий

Plagiarism Detector 833 добавлена: 02-03-2014

Детектор Плагиата - эффективная программа для поиска Плагиата в текстовых документах различного формата. Детектор Плагиата эффективно проверяет за считанные минуты как небольшие тексты - стихи, эссе, рефераты, так и объемные документы - докторские диссертации, курсовые. Детектор Плагиата работает напрямую с самыми лучшими интернет поискавиками - Google, Yahoo, Altavista. Детектор Плагиата моментально обнаруживает и наглядно отслеживает текст оригинал если таковой существует. Детектор Плагиата автоматически распознаёт ссылки на интернет ресурсы и умеет отличать настоящиё Плагиат от правильно оформленных ссылок.Детектор Плагиата работает в многопоточном режиме, что обеспечивает высокую скорость работы и высокую точность результатов. Детектор Плагиата умеет интегрироваться в пакет Microsoft Office, что позволяет осуществить проверку на Плагиат одним нажатием кнопки на панели программы Word. Детектор Плагиата единственная программа которая в состоянии проверить MS PowerPoint презентацию.Детектор Плагиата - мощный инструмент в борьбе с Плагиатом. Скачать Plagiarism Detector бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.1. Major speed incresase. 2. Better Plagiarism Detection. 3. New plain text extraction methods. 4. PDAS - Plagiarism Detector Accumulator Server integration. 5. Database functionality added. 6. Local folder comparison added. 7. Comparison of 2 Documents added.Plagiarism Detectorдобавлена: 13-11-2013Plagiarism Detectorдобавлена: 01-12-2010Plagiarism Detectorдобавлена: 25-04-2010Plagiarism Detectorдобавлена: 12-12-2009