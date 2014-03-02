Plagiarism Detector 833 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Детектор Плагиата - эффективная программа для поиска Плагиата в текстовых документах различного формата. Детектор Плагиата эффективно проверяет за считанные минуты как небольшие тексты - стихи, эссе, рефераты, так и объемные документы - докторские диссертации, курсовые. Детектор Плагиата работает напрямую с самыми лучшими интернет поискавиками - Google, Yahoo, Altavista. Детектор Плагиата моментально обнаруживает и наглядно отслеживает текст оригинал если таковой существует. Детектор Плагиата автоматически распознаёт ссылки на интернет ресурсы и умеет отличать настоящиё Плагиат от правильно оформленных ссылок.
Детектор Плагиата работает в многопоточном режиме, что обеспечивает высокую скорость работы и высокую точность результатов. Детектор Плагиата умеет интегрироваться в пакет Microsoft Office, что позволяет осуществить проверку на Плагиат одним нажатием кнопки на панели программы Word. Детектор Плагиата единственная программа которая в состоянии проверить MS PowerPoint презентацию.
Детектор Плагиата - мощный инструмент в борьбе с Плагиатом. Скачать Plagiarism Detector бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
1. Major speed incresase.
2. Better Plagiarism Detection.
3. New plain text extraction methods.
4. PDAS - Plagiarism Detector Accumulator Server integration.
5. Database functionality added.
6. Local folder comparison added.
7. Comparison of 2 Documents added.
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Plagiarism Detector
История версий
Plagiarism Detector 833 добавлена: 02-03-2014
Plagiarism Detector 816
добавлена: 13-11-2013
Plagiarism Detector 320
добавлена: 01-12-2010
Plagiarism Detector 317
добавлена: 25-04-2010
Plagiarism Detector 143
добавлена: 12-12-2009