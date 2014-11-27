Clever Dictionary 1.2.1.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Clever Dictionary 1.2.1.0 обновлено
Off-Line английский словарь , тезаурус, словарь рифм , обратный словарь, визуальный тезаурус &amp; знаменитый инструмент ценового предложения и многое другое - все интегрируется в мощный и интуитивно понятный интерфейс .

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 9.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1397

ОС: Win 7, Win7 x32, Win7 x64, Win8, Windows 8, WinVista, WinXP

Размер: 68.37 Мб

Версия от:

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Скачали:: 376

Полная информация>>

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Описание

Умный словарь является словарь офф-лайн и тезаурус , а также словарь рифм , обратный словарь, визуальный тезаурус и знаменитый инструмент ценового предложения и многое другое - все без проблем интегрирован в мощный и интуитивно понятный интерфейс . Если вы когда-либо боролся , чтобы найти идеальный английский рифмы слово , определение или знаменитый расценки на что-то быстро , несмотря на горе справочных ресурсов в вашем распоряжении сегодня , то умный словарь может поставить большую улыбку на вашем лице ! Скачать Clever Dictionary бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Clever Dictionary (68.37 Мб)




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Clever Dictionary История версий

Clever Dictionary 1.2.1.0 добавлена: 27-11-2014




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