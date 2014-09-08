dbForge Studio for SQL Server 3.8 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
dbForge Studio for SQL Server — среда разработки для БД SQL Server, создания отчетов по данным, их анализа, и основных задач администрирования. Данный инструмент ускоряет выполнение повседневных задач и позволяет вносить сложные изменения в БД.
Средство для разработки БД SQL Server позволяет:
Ускорить написание SQL-кода в комфортной среде создания скриптов
Создавать и пересоздавать таблицы без потери данных
Сравнивать базы данных, синхронизировать схемы и данные
Анализировать взаимные зависимости объектов при изменении БД со сложной структурой
Автоматизировать развертывание баз данных на рабочем сервере
Создавать отчеты и автоматизировать их рассылку
Быстро и эффективно управлять безопасностью в базах данных Скачать dbForge Studio for SQL Server бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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dbForge Studio for SQL Server
История версий
dbForge Studio for SQL Server 3.8 добавлена: 01-08-2014