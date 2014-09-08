dbForge Studio for SQL Server 3.8 скачать бесплатно для Windows 7

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dbForge Studio for SQL Server История версий

dbForge Studio for SQL Server 3.8 добавлена: 01-08-2014

dbForge Studio for SQL Server — среда разработки для БД SQL Server, создания отчетов по данным, их анализа, и основных задач администрирования. Данный инструмент ускоряет выполнение повседневных задач и позволяет вносить сложные изменения в БД.Средство для разработки БД SQL Server позволяет:Ускорить написание SQL-кода в комфортной среде создания скриптовСоздавать и пересоздавать таблицы без потери данныхСравнивать базы данных, синхронизировать схемы и данныеАнализировать взаимные зависимости объектов при изменении БД со сложной структуройАвтоматизировать развертывание баз данных на рабочем сервереСоздавать отчеты и автоматизировать их рассылкуБыстро и эффективно управлять безопасностью в базах данных Скачать dbForge Studio for SQL Server бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.