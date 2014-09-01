dbForge Schema Compare for SQL Server 3.8 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
dbForge Schema Compare for SQL Server - надежный инструмент, который поможет вам сэкономить время и усилия, когда вам нужно сравнить базы данных SQL Server. Этот инструмент тщательно тестируется и предназначен для работы с "живыми" базами данных, снимками баз данных и резервными копиями.
Вы можете быстро и безошибочно сравнивать схемы баз данных, анализировать различия и синхронизировать схемы в продуманном пользовательском интерфейсе.
Что могут сделать разработчики баз данных SQL Server и администраторы с таким инструментом?
Сравнивать и синхронизировать схемы баз данных SQL Server
Сравнивать схемы "живых" баз данных с резервными копиями баз SQL Server
Создавать отчеты по сравнению в формате Excel и HTML
Анализировать влияние модификаций приложений на базу данных
Устранить ошибки при распространении изменений в схемах баз данных в различные среды
Отслеживать изменения и модификации в соответствии с требованиями заказчика на производственных базах данных
Делать снимки схем для создания точек сохранения в процессе разработки баз данных
Автоматизировать миграцию изменений в схемах используя интерфейс командной строки
Усовершенствовать версионирование схем SQL Server, используя интеграцию средств контроля версий Скачать dbForge Schema Compare for SQL Server бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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dbForge Schema Compare for SQL Server
История версий
dbForge Schema Compare for SQL Server 3.8 добавлена: 01-08-2014