dbForge Schema Compare for SQL Server 3.8 скачать бесплатно для Windows 7

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dbForge Schema Compare for SQL Server История версий

dbForge Schema Compare for SQL Server 3.8 добавлена: 01-08-2014

dbForge Schema Compare for SQL Server - надежный инструмент, который поможет вам сэкономить время и усилия, когда вам нужно сравнить базы данных SQL Server. Этот инструмент тщательно тестируется и предназначен для работы с "живыми" базами данных, снимками баз данных и резервными копиями.Вы можете быстро и безошибочно сравнивать схемы баз данных, анализировать различия и синхронизировать схемы в продуманном пользовательском интерфейсе.Что могут сделать разработчики баз данных SQL Server и администраторы с таким инструментом?Сравнивать и синхронизировать схемы баз данных SQL ServerСравнивать схемы "живых" баз данных с резервными копиями баз SQL ServerСоздавать отчеты по сравнению в формате Excel и HTMLАнализировать влияние модификаций приложений на базу данныхУстранить ошибки при распространении изменений в схемах баз данных в различные средыОтслеживать изменения и модификации в соответствии с требованиями заказчика на производственных базах данныхДелать снимки схем для создания точек сохранения в процессе разработки баз данныхАвтоматизировать миграцию изменений в схемах используя интерфейс командной строкиУсовершенствовать версионирование схем SQL Server, используя интеграцию средств контроля версий Скачать dbForge Schema Compare for SQL Server бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.