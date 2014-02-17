IntelliProtector 2.24 скачать бесплатно для Windows 7

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IntelliProtector История версий

IntelliProtector 2.24 добавлена: 22-02-2014

IntelliProtector - решение для активации и регистрации программ, а так же, для распространения ПО через интернет, на компакт-дисках и на DVD. С ИнтеллиПротектором Вы увеличите свой доход от продаж и уменьшите потери, связанные с взломом Вашего ПО и кражей ключей. Сервис предоставляет такие функции, как защита от изменения кода, защита от взлома, защита от перебора ключей, автоблокировка ключей, работа с распространителями (реселлерами), ордера, удобные отчёты и статистика.IntelliProtector включает в себя Windows клиента и панель управления на сайте. Клиент используется для встраивания ядра защиты в приложение. Панель управления позволяет пользователям анализировать покупки, управлять выданными ключами, просматривать диаграммы и отчёты по продажам.Клиентское приложение предоставляет много настроек по организации механизма защиты. Вы можете выбрать различные компоненты компьютера для привязки приложения, создать ограниченные по времени и по функциональности пробные версии Вашего продукта, изменить настройки автоблокировки лицензионных кодов и установить настройки безопасности. Настройки безопасности могут включать проверку контрольной суммы, защита от отладчика, блокировка от просмотра памяти, защита точки входа.Процесс активации и регистрации очень прост. Пользователь качает и устанавливает программу. В течение установки он проходит процесс активации через интернет для полной гарантии того, что программа не использовалась ранее на этом компьютере пользователя.После активации приложение может использоваться в течение испытательного срока бесплатно. После истечения испытательного срока автоматически появится окно регистрации и потребует покупки для продолжения дальнейшего использования программы. Лицензионный код (ключ) можно получить сразу во время покупки приложения через поддерживаемых сервисом регистраторов, а именно: Avangate, Regnow, 2Checkout, BMTMicro, Plimus, PayPal, SWReg, SWPal, Emetrix и ShareIt. Скачать IntelliProtector бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.# Pop-ups are updated.IntelliProtectorдобавлена: 17-12-2013IntelliProtectorдобавлена: 18-08-2012IntelliProtectorдобавлена: 10-07-2012IntelliProtectorдобавлена: 06-05-2012