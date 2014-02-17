IntelliProtector 2.24 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Программирование Управление IntelliProtector   
IntelliProtector 2.24 обновлено
Сервис защиты и активаций для разработчиков платных и бесплатных программ

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 2228

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 32.61 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 771

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Описание

IntelliProtector - решение для активации и регистрации программ, а так же, для распространения ПО через интернет, на компакт-дисках и на DVD. С ИнтеллиПротектором Вы увеличите свой доход от продаж и уменьшите потери, связанные с взломом Вашего ПО и кражей ключей. Сервис предоставляет такие функции, как защита от изменения кода, защита от взлома, защита от перебора ключей, автоблокировка ключей, работа с распространителями (реселлерами), ордера, удобные отчёты и статистика.
  
  IntelliProtector включает в себя Windows клиента и панель управления на сайте. Клиент используется для встраивания ядра защиты в приложение. Панель управления позволяет пользователям анализировать покупки, управлять выданными ключами, просматривать диаграммы и отчёты по продажам.
  
  Клиентское приложение предоставляет много настроек по организации механизма защиты. Вы можете выбрать различные компоненты компьютера для привязки приложения, создать ограниченные по времени и по функциональности пробные версии Вашего продукта, изменить настройки автоблокировки лицензионных кодов и установить настройки безопасности. Настройки безопасности могут включать проверку контрольной суммы, защита от отладчика, блокировка от просмотра памяти, защита точки входа.
  
  Процесс активации и регистрации очень прост. Пользователь качает и устанавливает программу. В течение установки он проходит процесс активации через интернет для полной гарантии того, что программа не использовалась ранее на этом компьютере пользователя.
  После активации приложение может использоваться в течение испытательного срока бесплатно. После истечения испытательного срока автоматически появится окно регистрации и потребует покупки для продолжения дальнейшего использования программы. Лицензионный код (ключ) можно получить сразу во время покупки приложения через поддерживаемых сервисом регистраторов, а именно: Avangate, Regnow, 2Checkout, BMTMicro, Plimus, PayPal, SWReg, SWPal, Emetrix и ShareIt. Скачать IntelliProtector бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать IntelliProtector (32.61 Мб)




Changes on the new version:
# Pop-ups are updated.

Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе IntelliProtector первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




IntelliProtector История версий

IntelliProtector 2.24 добавлена: 22-02-2014
IntelliProtector 2.23 добавлена: 17-12-2013
IntelliProtector 2.22 добавлена: 18-08-2012
IntelliProtector 2.21 добавлена: 10-07-2012
IntelliProtector 2.20 добавлена: 06-05-2012




Похожие теги:

    software protection service          software licensing and protection services          copy protection software          protect software          software licensing          serial          cracks          copyright protection          hack protection          computer hacking          hacking tools      

Похожие программы:

itools 0329R
это бесплатный менеджер файлов и приложений, помощник в синхронизации Вашего iДевайса (iPhone, iPad, iPod touch). Лучшая замена iTunes - это iTools, ф
- Freeware | 29,711 Скачали
Private exe Protector 5.0.2.5
Профессиональная система лицензирования,защиты от взлома и исследования программ
- Shareware | 1,747 Скачали
PromoSoft 1.87 скриншот PromoSoft 1.87
Автоматизированная утилита для раскрутки shareware программ в Интернете.
- Shareware | 795 Скачали
itools--manager your iphone 0329R
это бесплатный менеджер файлов и приложений, помощник в синхронизации Вашего iДевайса (iPhone, iPad, iPod touch). Лучшая замена iTunes - это iTools, ф
- Freeware | 2,130 Скачали
Sprintometer 6.53
Простая современная программа для менеджмента проектов, разрабатываемых по гибким методологиям SCRUM и XP (Экстремальное программирование). Статисти
- Freeware | 812 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой IntelliProtector, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя IntelliProtector получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,824,122

2.

Skype
Скачали: 706,384

3.

Google Earth
Скачали: 694,209

4.

Opera Browser
Скачали: 666,026

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,542

6.

DirectX
Скачали: 547,279

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,932

8.

Internet Explorer
Скачали: 442,209

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,793

10.

Nero 8
Скачали: 297,894

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 269,081

12.

Nero 9
Скачали: 267,297

13.

Windows 7
Скачали: 240,349

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,418

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971


Время загрузки
56K
1h 19m 30s
64K
1h 9m 34s
128K
34m 47s
768K
4m 50s
1.44M
3m 6s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.