InstallAware Developer for Windows Installer X2 скачать бесплатно для Windows 7

InstallAware Developer for Windows Installer История версий

InstallAware Developer for Windows Installer X2 добавлена: 03-01-2015

Эксклюзив! Упрощенная разработкаMSIcode от InstallAware упрощает разработку установочных пакетов благодаря лаконичному и понятному языку интерфейса и простому управлению всеми условиями, инсталляционными последовательностями и параметрами. Механизм работы инсталлятора настраивается с помощью диалогов и не требует навыков программирования. MSIcode создает установочный пакет со стандартной базой данных инсталлятора Windows, который поддерживает использование рекламы, выборочную установку, расширенные настройки для опытных пользователей.Эксклюзив! Два режима: отображение кода и визуальная средаРасширенный инструментарий InstallAware включает мастера, шаблоны, возможность перетаскивания, усовершенствованное представление задач с дополнительным преимуществом мгновенного создания MSI-кода. Начните создание проекта с использования визуальных инструментов, а затем переключитесь в режим просмотра кода, чтобы добавить древовидную структуру, новые переменные и дополнительные опции настройки. В отличие от изолированных друг от друга скрипта и визуальной среды InstallShield, одни и те же изменения в разных режимах отображения происходят синхронно.Эксклюзив! Выполнение дополнительных установок одним кликомОбъедините в один шаг технологические модули и рабочие циклы, которые потребуется выполнить в процессе работы вашего инсталлятора. Все дополнительные установки будут добавлены в ваш проект автоматически. Последовательность действий будет учитывать ОС.Эксклюзив! Мультиядерное сжатиеВ процессе разработки InstallAware использует все доступные ядра процессора с целью сократить время. Зачем упускать возможности самых передовых компьютеров? Создайте ваш проект в два раз быстрее на двухядерном процессоре и в четыре раза быстрее на четырехядерном.Эксклюзив! Превосходное сжатиеУменьшите размер вашего инсталлятора до пяти раз с алгоритмом сжатия LZMA и препроцессором сжатия BCJ2. Только InstallAware предоставляет улучшенное сжатие для инсталляторов Windows. Скачать InstallAware Developer for Windows Installer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Pin apps directly to the Windows 8.1 Start Screen and the Windows 10 Start Menu Live Tiles. Compress setup packages up to 95% with 64-bit compression. Accelerate installations by an order of magnitude with InstantInstall technology. Amaze app-savvy users with sliding/fading wizard transition effectsInstallAware Developer for Windows Installerдобавлена: 29-08-2013InstallAware Developer for Windows Installerдобавлена: 02-07-2013InstallAware Developer for Windows Installerдобавлена: 28-12-2012