InstallAware Developer for Windows Installer X2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Эксклюзив! Упрощенная разработка
MSIcode от InstallAware упрощает разработку установочных пакетов благодаря лаконичному и понятному языку интерфейса и простому управлению всеми условиями, инсталляционными последовательностями и параметрами. Механизм работы инсталлятора настраивается с помощью диалогов и не требует навыков программирования. MSIcode создает установочный пакет со стандартной базой данных инсталлятора Windows, который поддерживает использование рекламы, выборочную установку, расширенные настройки для опытных пользователей.
Эксклюзив! Два режима: отображение кода и визуальная среда
Расширенный инструментарий InstallAware включает мастера, шаблоны, возможность перетаскивания, усовершенствованное представление задач с дополнительным преимуществом мгновенного создания MSI-кода. Начните создание проекта с использования визуальных инструментов, а затем переключитесь в режим просмотра кода, чтобы добавить древовидную структуру, новые переменные и дополнительные опции настройки. В отличие от изолированных друг от друга скрипта и визуальной среды InstallShield, одни и те же изменения в разных режимах отображения происходят синхронно.
Эксклюзив! Выполнение дополнительных установок одним кликом
Объедините в один шаг технологические модули и рабочие циклы, которые потребуется выполнить в процессе работы вашего инсталлятора. Все дополнительные установки будут добавлены в ваш проект автоматически. Последовательность действий будет учитывать ОС.
Эксклюзив! Мультиядерное сжатие
В процессе разработки InstallAware использует все доступные ядра процессора с целью сократить время. Зачем упускать возможности самых передовых компьютеров? Создайте ваш проект в два раз быстрее на двухядерном процессоре и в четыре раза быстрее на четырехядерном.
Эксклюзив! Превосходное сжатие
Уменьшите размер вашего инсталлятора до пяти раз с алгоритмом сжатия LZMA и препроцессором сжатия BCJ2. Только InstallAware предоставляет улучшенное сжатие для инсталляторов Windows. Скачать InstallAware Developer for Windows Installer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Pin apps directly to the Windows 8.1 Start Screen and the Windows 10 Start Menu Live Tiles. Compress setup packages up to 95% with 64-bit compression. Accelerate installations by an order of magnitude with InstantInstall technology. Amaze app-savvy users with sliding/fading wizard transition effects
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InstallAware Developer for Windows Installer
История версий
InstallAware Developer for Windows Installer X2 добавлена: 03-01-2015
InstallAware Developer for Windows Installer 17
добавлена: 29-08-2013
InstallAware Developer for Windows Installer 16
добавлена: 02-07-2013
InstallAware Developer for Windows Installer 15
добавлена: 28-12-2012