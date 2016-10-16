Actual Installer 6.5 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Actual Installer - это профессиональный инсталлятор который позволит Вам с легкостью создавать великолепные установочные программы для Ваших Windows приложений. Всего за 5 минут, Вы сможете создать полноценную одно-файловую установочную программу готовую для дистрибуции. Ваша установочная программа сможет иметь все базовые возможности инсталлятора: многоязычная установка, логотипы, Лицензионные Соглашения и ReadMe тексты, создание ярлыков, модификация Реестра и INI-файлов, системные требования, файловые ассоциации, регистрация ActiveX, Type Library и шрифтов, деинсталляция и многие другие.
Actual Installer сохранит Ваше время и средства, делая установки легче, быстрее и более надежными чем когда-либо! Скачать Actual Installer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Improved:
- Feature enhancements;
Added:
- Support for Windows 10;
- Project Types;
Fixed:
- Little bugs.
Оценить программу
Комментарии.
1. Добавил: Сергей
, (Actual Installer 5.2)
Actual Installer 5.2 полный отстой , программа виснет при создании инсталлятора. Inno Setup - РУЛИТ!!!
18:07:54, 22-02-2014
Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)
Actual Installer
История версий
Actual Installer 6.5 добавлена: 27-10-2016
Actual Installer 6.4
добавлена: 19-06-2016
Actual Installer 6.2
добавлена: 06-09-2015
Actual Installer 6.1
добавлена: 03-06-2015
Actual Installer 6.0
добавлена: 28-05-2015