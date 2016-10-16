Actual Installer 6.5 скачать бесплатно для Windows 7

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Сергей, (Actual Installer 5.2)

Actual Installer 5.2 полный отстой , программа виснет при создании инсталлятора. Inno Setup - РУЛИТ!!!

18:07:54, 22-02-2014 1. Добавил:, (Actual Installer 5.2)Actual Installer 5.2 полный отстой , программа виснет при создании инсталлятора. Inno Setup - РУЛИТ!!!

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Actual Installer История версий

Actual Installer 6.5 добавлена: 27-10-2016

Actual Installer - это профессиональный инсталлятор который позволит Вам с легкостью создавать великолепные установочные программы для Ваших Windows приложений. Всего за 5 минут, Вы сможете создать полноценную одно-файловую установочную программу готовую для дистрибуции. Ваша установочная программа сможет иметь все базовые возможности инсталлятора: многоязычная установка, логотипы, Лицензионные Соглашения и ReadMe тексты, создание ярлыков, модификация Реестра и INI-файлов, системные требования, файловые ассоциации, регистрация ActiveX, Type Library и шрифтов, деинсталляция и многие другие.Actual Installer сохранит Ваше время и средства, делая установки легче, быстрее и более надежными чем когда-либо! Скачать Actual Installer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Improved: - Feature enhancements; Added: - Support for Windows 10; - Project Types; Fixed: - Little bugs.Actual Installerдобавлена: 19-06-2016Actual Installerдобавлена: 06-09-2015Actual Installerдобавлена: 03-06-2015Actual Installerдобавлена: 28-05-2015