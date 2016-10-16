Actual Installer 6.5 скачать бесплатно для Windows 7

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Actual Installer 6.5
Создание программы инсталлятора с невероятной легкостью.

Общая оценка:

(4.4) голосов:8
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голосов:8

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 89.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 6254

ОС: Windows2000, WinXP, Win7, Win8, Win7 x32, Win7 x64, Win8 x32, Win8 x64, Win10 x32, Win10 x64, Win Vista

Размер: 13.40 Мб

Версия от:

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Комментарии (1)

Скачали:: 1,527

Полная информация>>

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Actual Installer 6.5 скриншот

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Описание

Actual Installer - это профессиональный инсталлятор который позволит Вам с легкостью создавать великолепные установочные программы для Ваших Windows приложений. Всего за 5 минут, Вы сможете создать полноценную одно-файловую установочную программу готовую для дистрибуции. Ваша установочная программа сможет иметь все базовые возможности инсталлятора: многоязычная установка, логотипы, Лицензионные Соглашения и ReadMe тексты, создание ярлыков, модификация Реестра и INI-файлов, системные требования, файловые ассоциации, регистрация ActiveX, Type Library и шрифтов, деинсталляция и многие другие.
  Actual Installer сохранит Ваше время и средства, делая установки легче, быстрее и более надежными чем когда-либо! Скачать Actual Installer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Actual Installer (13.40 Мб)




Changes on the new version:
Improved: - Feature enhancements; Added: - Support for Windows 10; - Project Types; Fixed: - Little bugs.

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Комментарии.


1. Добавил: Сергей, (Actual Installer 5.2)
Actual Installer 5.2 полный отстой , программа виснет при создании инсталлятора. Inno Setup - РУЛИТ!!!
18:07:54, 22-02-2014

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Actual Installer История версий

Actual Installer 6.5 добавлена: 27-10-2016
Actual Installer 6.4 добавлена: 19-06-2016
Actual Installer 6.2 добавлена: 06-09-2015
Actual Installer 6.1 добавлена: 03-06-2015
Actual Installer 6.0 добавлена: 28-05-2015




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