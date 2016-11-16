RichView for Delphi 16.10.3 скачать бесплатно для Windows 7

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RichView for Delphi 16.10.3 обновлено
Delphi-компоненты для редактирования форматированного текста с картинками

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 330 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 6235

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008r2, Windows Server 2012, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Editi

Размер: 47.73 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,489

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

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Описание

TRichView - пакет компонентов для Delphi и C++Builder, позволяющих просматривать, редактировать и выводить на печать форматированные гипертекстовые документы.
  Компоненты поддерживают различное шрифтовое оформление (разные шрифты и цвета текста, верхние и нижние индексы, специальные эффекты). Документы могут содержать картинки, таблицы, изображения из ImageList, другие компоненты.
  Выравнивание абзацев по левому или правому краю, по центру или ширине, настраиваемые отступы и границы, кодировка Unicode, фоновые изображения, масштабируемый просмотр перед печатью, экспорт в HTML, импорт и экспорт RTF, связь с полями баз данных, и многое другое...
  RichViewActions - пакет компонентов и actions для создания пользовательского интерфейса к текстовому процессору (бесплатное дополнение к TRichView).
  ScaleRichView - пакет компонентов для редактирования в режиме WYSIWYG (shareware дополнение к TRichView) Скачать RichView for Delphi бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать RichView for Delphi (47.73 Мб)




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RichView for Delphi История версий

RichView for Delphi 16.10.3 добавлена: 18-11-2016
RichView for Delphi 16.8.6 добавлена: 07-08-2016
RichView for Delphi 16.0.1 добавлена: 17-09-2015
RichView for Delphi 15.3.3 добавлена: 12-05-2015
RichView for Delphi 15.1 добавлена: 17-09-2014




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