RichView for Delphi 16.10.3 скачать бесплатно для Windows 7

RichView for Delphi История версий

RichView for Delphi 16.10.3 добавлена: 18-11-2016

TRichView - пакет компонентов для Delphi и C++Builder, позволяющих просматривать, редактировать и выводить на печать форматированные гипертекстовые документы.Компоненты поддерживают различное шрифтовое оформление (разные шрифты и цвета текста, верхние и нижние индексы, специальные эффекты). Документы могут содержать картинки, таблицы, изображения из ImageList, другие компоненты.Выравнивание абзацев по левому или правому краю, по центру или ширине, настраиваемые отступы и границы, кодировка Unicode, фоновые изображения, масштабируемый просмотр перед печатью, экспорт в HTML, импорт и экспорт RTF, связь с полями баз данных, и многое другое...RichViewActions - пакет компонентов и actions для создания пользовательского интерфейса к текстовому процессору (бесплатное дополнение к TRichView).ScaleRichView - пакет компонентов для редактирования в режиме WYSIWYG (shareware дополнение к TRichView)