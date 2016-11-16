RichView for Delphi 16.10.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
TRichView - пакет компонентов для Delphi и C++Builder, позволяющих просматривать, редактировать и выводить на печать форматированные гипертекстовые документы.
Компоненты поддерживают различное шрифтовое оформление (разные шрифты и цвета текста, верхние и нижние индексы, специальные эффекты). Документы могут содержать картинки, таблицы, изображения из ImageList, другие компоненты.
Выравнивание абзацев по левому или правому краю, по центру или ширине, настраиваемые отступы и границы, кодировка Unicode, фоновые изображения, масштабируемый просмотр перед печатью, экспорт в HTML, импорт и экспорт RTF, связь с полями баз данных, и многое другое...
RichViewActions - пакет компонентов и actions для создания пользовательского интерфейса к текстовому процессору (бесплатное дополнение к TRichView).
ScaleRichView - пакет компонентов для редактирования в режиме WYSIWYG (shareware дополнение к TRichView) Скачать RichView for Delphi бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Report Workshop is added
Оценить программу
Комментарии.
Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе RichView for Delphi первым.
Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)
RichView for Delphi
История версий
RichView for Delphi 16.10.3 добавлена: 18-11-2016
RichView for Delphi 16.8.6
добавлена: 07-08-2016
RichView for Delphi 16.0.1
добавлена: 17-09-2015
RichView for Delphi 15.3.3
добавлена: 12-05-2015
RichView for Delphi 15.1
добавлена: 17-09-2014