FastReport 5.2 скачать бесплатно для Windows 7

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FastReport 5.2
генератор отчетов для Delphi и CBuilder с интернет компонентами

Общая оценка:

(5) голосов:2
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голосов:1
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голосов:1

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 199 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 14874

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, Win Vista

Размер: 26.47 Мб

Версия от:

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Скачали:: 5,005

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Нет скриншотов

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Описание

Встроенный интерпретатор, поддерживающий 4 языка: PascalScript, C++Script, BasicScript, JScript. С его помощью можно выполнять сложную обработку данных, организовать взаимодействие с элементами управления на диалоговых формах.
  Средства отладки кода: пошаговый запуск кода, точки останова, watches. иллюстрация
  Визуальный конструктор запросов. Вам не обязательно знать язык SQL, чтобы построить сложный запрос из нескольких таблиц.
  Фильтры экспорта во множество форматов (PDF, RTF, XLS, XML, HTML, JPG, BMP, GIF, TIFF, TXT, CSV, Open Document Format).
  Компоненты для построения отчетов через Web. Расстояния больше не имеют значения! Для просмотра отчетов необходим любой web-браузер.
  Специальный тип отчета для печати на матричных принтерах. Этот вид принтеров не собирается отмирать и используется на многих предприятиях. Используйте FastReport для скоростной матричной печати!
  Наследование отчетов (поддерживается как наследование файлов отчетов, так и визуальное наследование форм с отчетом в Delphi/C++Builder). У вас много отчетов, которые содержат одинаковые элементы (заголовок, подвал, реквизиты предприятия, логотипы)? Вынесите общие элементы в базовый отчет и наследуйте от него все остальные отчеты.
  Широкие возможности печати отчета: разрезание больших страниц отчета на малые, печать нескольких малых страниц на одной большой, печать на заданном формате с масштабированием. Вам нужно распечатать отчет, содержащий страницы формата А3, на обычном принтере с поддержкой А4? Теперь это не проблема! Скачать FastReport бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать FastReport (26.47 Мб)




Changes on the new version:
Added Embarcadero RAD Studio XE7 support; Added initial support of Lazarus for Fast Report 5; Added new export filter to SVG format; Added ability to reset object properties to parents in inherited report (whole report or single object)

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FastReport История версий

FastReport 5.2 добавлена: 25-01-2015
FastReport 5.1 добавлена: 29-07-2014
FastReport 5.0 добавлена: 05-04-2014
FastReport 4.15 добавлена: 09-10-2013
FastReport 4.14 добавлена: 31-05-2013




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