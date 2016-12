FastReport 5.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Встроенный интерпретатор, поддерживающий 4 языка: PascalScript, C++Script, BasicScript, JScript. С его помощью можно выполнить сложную обработку данных, организовать взаимодействие с элементами управления на диалоговых формах.Средства отладки кода: пошаговый запуск кода, точки останова, watches. иллюстрацияВизуальный конструктор запросов. Вам не обязательно знать язык SQL, чтобы построить сложный запрос из нескольких таблиц.Фильтры экспорта во множество форматов (PDF, RTF, XLS, XML, HTML, JPG, BMP, GIF, TIFF, TXT, CSV, Open Document Format).Компоненты для построения отчетов через Web. Расстояния больше не имеют значения! Для просмотра отчетов необходим любой web-браузер.Специальный тип отчета для печати на матричных принтерах. Этот вид принтеров не собирается отмирать и используется на многих предприятиях. Используйте FastReport для скоростной матричной печати!Наследование отчетов (поддерживается как наследование файлов отчетов, так и визуальное наследование форм с отчетом в Delphi/C++Builder). У вас много отчетов, которые содержат одинаковые элементы (заголовок, подвал, реквизиты предприятия, логотипы)? Вынесите общие элементы в базовый отчет и наследуйте от него все остальные отчеты.Широкие возможности печати отчета: разрезание больших страниц отчета на малые, печать нескольких малых страниц на одной большой, печать на заданном формате с масштабированием. Вам нужно распечатать отчет, содержащий страницы формата А3, на обычном принтере с поддержкой А4? Теперь это не проблема!