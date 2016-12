CAD Import VCL 11 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

CAD Import VCL История версий

CAD Import VCL 11 добавлена: 17-02-2016

CAD Import VCL поставляет удобный доступ к использованию AutoCAD DWG, DXF, Hewlett-Packard HPGL, SVG and CGM файловых форматов в Delphi/C++Builder приложениях.Основные свойтва CAD Import VCL:• CAD расширения: *.dwg; *.dxf; *.plt; *.hgl;*.hg;*.hpg; *.plo;*.hp;*.hp1; *.hp2;*.hpgl; *.hpgl2;*.gl2;*.prn;*.spl• возможность добавить следующие форматы: *.tif;*.tiff;*.fax; *.bw;*.rgb;*.rgba; *.sgi;*.cel;*.pic;*.tga; *.vst; *.icb;*.vda;*.win;*.pcd;*.ppm;*.pgm; *.pbm;*.cut; *.pal;*.rla; *.rpf;*.psd;*.pdd;*.psp; *.png *.rle;*.dib; *.ico;*.emf;*.wmf;*.jpg;*.jpeg; *.gif;*.pcx;* *.tif;*.tiff; *.fax;*.bw;*.rgb;*.rgba; *.sgi;*.cel;*.pic; *.tga;*.vst;*.icb;*.vda; *.win;*.pcd;*.ppm;*.pgm; *.pbm; *.cut;*.pal;*.rla; *.rpf;*.psd;*.pdd;*.psp;*.png;*.bmp• Доступ к свойства каждого примитива.• Удобная отрисовка на TCanvas, TImage, TOpenPictureDialog и других стандартных классах• Полный контроль над каждым слоем и элементом на нем• Поддержка 3-D координат• Высокая скорость при чтении всех форматов• САПР форматы являются наследниками TGraphic• DWG и DXF Layouts (страницы)• Fast Report VCL и Report Builder совместим• поддерживает AutoDesk DXF Release всех версий.• поддерживает AutoDesk DWG Release всех версий• полностью совместим с Borland Delphi 3-7, Delphi 2005/2006/2007 Win32 и Borland C++ Builder 5-6 Скачать CAD Import VCL бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Support of EmbarcaderoВ® RAD Studio XE8, RAD Studio 10 Seattle Export to DWG 2004 Reading of IGES formats improved Support of Big SHX Fonts (for Asian characters) Import and export of the XClipFrame variable into DWG and DXF added Export of the SPATIAL_FILTER object added And more.CAD Import VCLдобавлена: 24-06-2014CAD Import VCLдобавлена: 24-08-2013CAD Import VCLдобавлена: 03-08-2012CAD Import VCLдобавлена: 18-03-2011