AidAim Single File System 5.00 скачать бесплатно для Windows 7

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AidAim Single File System 5.00
Хранение файлов и папок в одном файле операционной системы

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 195 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1957

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows 8, Win Vista

Размер: 4.46 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 435

Полная информация>>

Скриншоты
AidAim Single File System 5.00 скриншот

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Описание

Виртуальная файловая система: хранение файлов и папок в одном файле операционной системы. Болшой выбор режимов сжатия данных. Сильная криптозащита. Скачать AidAim Single File System бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать AidAim Single File System (4.46 Мб)




Changes on the new version:
XE3, XE4, XE5 support Windows 32 bit and 64 bit platform

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AidAim Single File System История версий

AidAim Single File System 5.00 добавлена: 18-03-2014
AidAim Single File System 2.30 добавлена: 21-12-2005




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