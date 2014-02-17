AidAim Single File System 5.00 скачать бесплатно для Windows 7

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AidAim Single File System История версий

AidAim Single File System 5.00 добавлена: 18-03-2014

Виртуальная файловая система: хранение файлов и папок в одном файле операционной системы. Болшой выбор режимов сжатия данных. Сильная криптозащита. Скачать AidAim Single File System бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.XE3, XE4, XE5 support Windows 32 bit and 64 bit platformAidAim Single File Systemдобавлена: 21-12-2005