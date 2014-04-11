AidAim SQLMemTable 8.00 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Быстрая и лёгкая в использовании база данных в памяти (in-memory) с поддержкой SQL. Поддерка многопоточности (Multi-threading), не требует BDE, dll, имеет встроенный SQL, ссылочная целостность, BatchMove, master/detail, calculated/lookup поля, фильтры, сжатие BLOB, быстрые индексы, развитые средства импорта/экспорта данных, поддержка internationalization / localization и Unicode, полноценная система помощи. Скачать AidAim SQLMemTable бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
-Rad Stuido XE3, XE4, XE5 Delphi and C++ Builder 32/64 bit compilers support.
-New memory table SQL engine from Accuracer 6 - 100% Unicode, more fast and powerful
-Stored functions and procedures supported.
-Views.
-Correlated subqueries.
-Database and SQL designers.
-Unicode SQL pts.
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AidAim SQLMemTable
История версий
AidAim SQLMemTable 8.00 добавлена: 11-04-2014
AidAim SQLMemTable 5.10
добавлена: 21-09-2012
AidAim SQLMemTable 3.04
добавлена: 23-12-2005