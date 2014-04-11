AidAim SQLMemTable 8.00 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Программирование Delphi AidAim SQLMemTable   
AidAim SQLMemTable 8.00
Быстрая и лёгкая в использовании in-memory база данных с SQL

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 1954

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows 8, Win Vista

Размер: 9.93 Мб

Версия от:

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Скачали:: 641

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Описание

Быстрая и лёгкая в использовании база данных в памяти (in-memory) с поддержкой SQL. Поддерка многопоточности (Multi-threading), не требует BDE, dll, имеет встроенный SQL, ссылочная целостность, BatchMove, master/detail, calculated/lookup поля, фильтры, сжатие BLOB, быстрые индексы, развитые средства импорта/экспорта данных, поддержка internationalization / localization и Unicode, полноценная система помощи. Скачать AidAim SQLMemTable бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать AidAim SQLMemTable (9.93 Мб)




Changes on the new version:
-Rad Stuido XE3, XE4, XE5 Delphi and C++ Builder 32/64 bit compilers support. -New memory table SQL engine from Accuracer 6 - 100% Unicode, more fast and powerful -Stored functions and procedures supported. -Views. -Correlated subqueries. -Database and SQL designers. -Unicode SQL pts.

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AidAim SQLMemTable История версий

AidAim SQLMemTable 8.00 добавлена: 11-04-2014
AidAim SQLMemTable 5.10 добавлена: 21-09-2012
AidAim SQLMemTable 3.04 добавлена: 23-12-2005




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