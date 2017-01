AidAim SQLMemTable 8.00 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

AidAim SQLMemTable История версий

AidAim SQLMemTable 8.00 добавлена: 11-04-2014

Быстрая и лёгкая в использовании база данных в памяти (in-memory) с поддержкой SQL. Поддерка многопоточности (Multi-threading), не требует BDE, dll, имеет встроенный SQL, ссылочная целостность, BatchMove, master/detail, calculated/lookup поля, фильтры, сжатие BLOB, быстрые индексы, развитые средства импорта/экспорта данных, поддержка internationalization / localization и Unicode, полноценная система помощи. Скачать AidAim SQLMemTable бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.-Rad Stuido XE3, XE4, XE5 Delphi and C++ Builder 32/64 bit compilers support. -New memory table SQL engine from Accuracer 6 - 100% Unicode, more fast and powerful -Stored functions and procedures supported. -Views. -Correlated subqueries. -Database and SQL designers. -Unicode SQL pts.AidAim SQLMemTableдобавлена: 21-09-2012AidAim SQLMemTableдобавлена: 23-12-2005