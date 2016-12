Описание

Как часто вам приходилось терять исходники своих программ, написанных на Visual Basic'е и скомпилированных в P-Code? Порой хочется не столько восстановить полный код, сколько напомнить хотя бы идею, принцип, по которому этот код писался. То же самое касается и разработок в native коде. В таких непростых ситуациях не поможет ни дизассемблер, ни отладчик, так как P-Code им непонятен вообще, а в native коде очень сложно понять какой код к какой форме или объекту относится. Во всех этих случаях наиболее эффективно решит задачу только VB Decompiler. Он и формы восстановит и частично исходный код. Работать с программой одно удовольствие - ничего лишнего. Декомпилировать программу можно прямо после запуска декомпилятора, не делая никаких настроек. На сайте программы (www.vb-decompiler.net) вы можете скачать как бесплатную облегченную версию программы, так и ознакомиться с возможностями профессиональной версии. Скачать VB Decompiler бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Main interface completely redesigned. Now you can view both decompiled and disassembled code on one screen. You can also view and edit a file in HEX mode on the same screen. It's so nice and easy!VB Decompilerдобавлена: 07-10-2014VB Decompilerдобавлена: 15-04-2014VB Decompilerдобавлена: 20-11-2013VB Decompilerдобавлена: 18-08-2013