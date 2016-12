USB Monitor Device Monitoring Studio 6.43.00.4475 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

USB Monitor Device Monitoring Studio История версий

Программа для перехвата данных в USB шине компьютера. Позволяет следить за потоком данных от USB устройства и обратно, вести лог с возможностью его воспроизведения и анализа. Программа полезна для тех, кто занимается разработкой и отладкой любого программного и аппаратного обеспечения, использующего для передачи данных USB interface. Скачать USB Monitor Device Monitoring Studio бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.New features: New data visualizer Structure View. Capture filter, display filter and root protocol for USB packets. Custom USB protocol analyzer.USB Monitor Device Monitoring Studioдобавлена: 07-08-2015USB Monitor Device Monitoring Studioдобавлена: 05-09-2014USB Monitor Device Monitoring Studioдобавлена: 28-07-2014USB Monitor Device Monitoring Studioдобавлена: 14-03-2014USB Monitor Device Monitoring Studioдобавлена: 23-08-2013