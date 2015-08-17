Serial Monitor Device Monitoring Studio 6.43.00.4475 скачать бесплатно для Windows 7

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Serial Monitor Device Monitoring Studio 6.43.00.4475 обновлено
Программа для перехвата данных в последовательных портах компьютера

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 69.99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5730

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 5.54 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,150

Полная информация>>

Скриншоты
Serial Monitor Device Monitoring Studio 6.43.00.4475 скриншот

Скриншоты
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Описание

Программа для перехвата данных в последовательных портах. Позволяет следить за потоком данных в последовательных портах компьютера, вести лог с возможностью его воспроизведения и последующего анализа. Программа полезна для тех, кто занимается разработкой и отладкой любого программного и аппаратного обеспечения, использующего для передачи данных последовательные порты. Скачать Serial Monitor Device Monitoring Studio бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Serial Monitor Device Monitoring Studio (5.54 Мб)




Changes on the new version:
Serial port monitor can create virtual serial ports

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Serial Monitor Device Monitoring Studio История версий

Serial Monitor Device Monitoring Studio 7.22.00.6186 добавлена: 11-08-2015
Serial Monitor Device Monitoring Studio 7.13.00.5866 добавлена: 07-08-2014
Serial Monitor Device Monitoring Studio 7.12.00.5526 добавлена: 12-03-2014
Serial Monitor Device Monitoring Studio 7.07.00.5214 добавлена: 24-08-2013
Serial Monitor Device Monitoring Studio 7.06.00.5156 добавлена: 25-07-2013




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