Serial Monitor Device Monitoring Studio 6.43.00.4475 скачать бесплатно для Windows 7

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Serial Monitor Device Monitoring Studio История версий

Программа для перехвата данных в последовательных портах. Позволяет следить за потоком данных в последовательных портах компьютера, вести лог с возможностью его воспроизведения и последующего анализа. Программа полезна для тех, кто занимается разработкой и отладкой любого программного и аппаратного обеспечения, использующего для передачи данных последовательные порты. Скачать Serial Monitor Device Monitoring Studio бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Serial port monitor can create virtual serial portsSerial Monitor Device Monitoring Studioдобавлена: 11-08-2015Serial Monitor Device Monitoring Studioдобавлена: 07-08-2014Serial Monitor Device Monitoring Studioдобавлена: 12-03-2014Serial Monitor Device Monitoring Studioдобавлена: 24-08-2013Serial Monitor Device Monitoring Studioдобавлена: 25-07-2013