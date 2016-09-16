Advanced USB Port Monitor 2.6.11.916 скачать бесплатно для Windows 7

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Advanced USB Port Monitor История версий

Advanced USB Port Monitor 2.6.11.916 добавлена: 18-09-2016

Advanced USB Port Monitor - ПО для анализа и мониторинга USB шин, контроллеров и устройств. Advanced USB Port Monitor позволяет захватывать, анализировать, просматривать и перерабатывать USB трафик для эффективной отладки и тестирования USB устройств с High (480Mbps), Full (12Mbps) и Low (1.5Mbps) скоростями. Advanced USB Port Monitor позволяет расширить ваш лабораторный инструментарий как на рабочем месте разработчика USB устройств, так и продвинутых пользователей USB устройств.Advanced USB Port Monitor может отображать передаваемые пакеты данных в читаемом виде, декодировать дескрипторы, определять ошибки в пакетах и измерять производительность устройств. Во время захвата данных может отображать пакеты в реальном времени, что позволяет отслеживать состояние устройства. Пакеты данных отображаются в хронологическом порядке и содержат полную информацию об адресах и конечных точках. Это позволяет очень просто идентифицировать пакеты, фильтровать их и осуществлять поиск по ним. Программа позволяет выбрать несколько уровней детализации при отображении пакетов данных. Скачать Advanced USB Port Monitor бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Advanced USB Port Monitorдобавлена: 16-05-2015Advanced USB Port Monitorдобавлена: 23-02-2014Advanced USB Port Monitorдобавлена: 17-11-2013Advanced USB Port Monitorдобавлена: 19-08-2013