VintaSoftTwain.NET SDK 10.1 скачать бесплатно для Windows 7

VintaSoftTwain.NET SDK История версий

VintaSoftTwain.NET SDK 10.1 добавлена: 28-09-2016

VintaSoftTwain.NET Library позволяет управлять работой сканеров, цифровых и веб камер, а также всех устройств поддерживающих TWAIN стандарт. Библиотека позволяет полностью контролировать процесс получения изображений, работать с лотком подачи листов (ADF), сохранять полученные изображения как BMP, JPEG, PNG, GIF или TIFF файлы, отсылать изображения на Web или FTP сервер. Библиотека была протестирована и имеет примеры использования в MS VB.NET, MS VC#.NET, Borland Delphi, Borland C# Builder, ASP.NET. Скачать VintaSoftTwain.NET SDK бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Created new easy ways to add the Twain SDK into web apps with multi browser support. The SDK can be used in any modern web browser. Created ASP.NET MVC and WebForms demos with local services based on WCF service, API controller and JavaScript code.VintaSoftTwain.NET SDKдобавлена: 01-02-2016VintaSoftTwain.NET SDKдобавлена: 29-08-2015VintaSoftTwain.NET SDKдобавлена: 24-04-2014VintaSoftTwain.NET SDKдобавлена: 27-02-2014