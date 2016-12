VintaSoftImaging.NET SDK 8.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе VintaSoftImaging.NET SDK первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





VintaSoftImaging.NET SDK История версий

VintaSoftImaging.NET SDK 8.3 добавлена: 15-12-2015

VintaSoftImaging.NET - мощный пакет инструментальных средств обработки изображения для .NET разработчика. Библиотека поддерживает такие функции как загрузка, просмотр, изменение, печать и сохранение изображений, работа с многостраничными TIFF файлами и аннотациями. Просмотр изображений с возможностью прокрутки и зумирования. Использование инструментов: лупа, зум и выделение. Просмотр миниатюр изображений с помощью многопоточного интерфейса просмотра. Функции обработки изображений: удаление шума, определение правильного положения, определение границы, вращение, инвертирование, зеркальное отображение, кадрирование, определение пустого изображения, яркость, контраст, насыщенность, цветовой тон, цветовая гамма. Поддерживаемые форматы: BMP, EMF, EXIF, GIF, анимированный GIF, Icon, JPEG, PDF, многостраничный PDF, PNG, TIFF, многостраничный TIFF, WMF. Скачать VintaSoftImaging.NET SDK бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.What's new in the Imaging SDK for .NET, WPF and Web: Created ASP.NET MVC and HTML 5 web controls to view, annotate and edit images and PDF files in ASP.NET MVC applications. Added the ability to edit images in ASP.NET. Added the abilities to remove content and protect text in PDF against extraction.VintaSoftImaging.NET SDKдобавлена: 13-04-2015VintaSoftImaging.NET SDKдобавлена: 16-01-2013VintaSoftImaging.NET SDKдобавлена: 20-12-2012VintaSoftImaging.NET SDKдобавлена: 12-06-2012