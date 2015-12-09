TsiLang Components Suite 7.5.0 скачать бесплатно для Windows 7

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TsiLang Components Suite 7.5.0
Набор компонент и инструментов для cоздания многоязыковых приложений Delphi

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 259 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3354

ОС: Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Linux, Win Vista

Размер: 29 Мб

Версия от:

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Скачали:: 685

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Описание

Локализация приложений под различные международные рынки сбыта может удвоить, если не учетверить продажи. Это является одной из причин, почему каждая компания считает локализацию просто необходимой. К счастью, разработчики приложений под Delphi, C++Builder и Kylix могут использовать TsiLang Components Suite- полнофункциональное и мощнейшее решение для интернационализации и локализации. Во-первых, TsiLang Components Suite поддерживает Глобальную Базу Данных Переводов, содержащую переводы для наиболее часто используемых элементов управления и фраз, что поможет переводить приложения даже без помощи услуг переводчиков. Во-вторых, возможность создания многоязыковой поддержки как встроенной (переводы хранятся в самом исполняемом файле), так и внешней (переводы хранятся во внешнем файле) добавляет дополнительные преимущества для разработчиков. Очевидно, что первый подход позволяет уменьшить количество файлов, поставляемых с приложением, что упрощает поддержку и распространение программ, в тоже время, второй подход позволяет добавлять и исправлять переводы и языки без компиляции самой программы.
  Как работает TsiLang? Компонент кладется на форму и по двойному щелчку запускается редактор переводов, в котором необходимо ввести переводы автоматически найденных строк. После этого, переключая активный язык в компоненте, разработчик может изменять язык приложения. Все очень просто, и обучиться использованию TsiLang Components Suite проще простого.
  TsiLang Components Suite используется огромным чисслом разработчиков по всему миру. Среди пользователей TsiLang Components Suite разработчики таких фирм, как Sony, Siemens, Bayer, SBF Bourse de Paris и многие другие. Это разумный выбор разработчиков, которые экономят свое время и желают иметь профессиональную многоязыковую поддержку для своих приложений. Вдобавок, набор может быть полностью протестирован неограниченное количество времени абсолютно бесплатно. Скачать TsiLang Components Suite бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать TsiLang Components Suite (29 Мб)




Changes on the new version:
Support for RAD Studio 10 Seattle, Firemonkey, Android, OSX and iOS. Updated core components and editors, SIl Editor, TsiLang Expert and Dictionary Manager

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TsiLang Components Suite История версий

TsiLang Components Suite 7.5.0 добавлена: 12-03-2016
TsiLang Components Suite 7.1.0 добавлена: 09-01-2014
TsiLang Components Suite 7.0 добавлена: 22-06-2013
TsiLang Components Suite 6.5.4 добавлена: 03-10-2011
TsiLang Components Suite 6.5.3 добавлена: 23-05-2011




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