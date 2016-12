TextGRAB SDK 3.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

TextGRAB SDK История версий

TextGRAB SDK 3.2 добавлена: 10-08-2016

TextGRAB SDK - это библиотека для захвата текста из приложений Windows.nnВы можете использовать ее, чтобы захватить текст из любого приложения, которое не предоставляет соответствующее API для получения этого текста. Это может быть необходимо если нужно получить текст из одной программы и передать в другую. Вы можете захватывать текст из любой части любого окна, включая: сообщения строки состояния, сообщения об ошибках Windows а также из элементов управления list control, list view, меню, любых расширенных управляющих элементов, и т.д.nnTextGRAB SDK не использует оптическое распознавание символов (OCR), что позволяет ему работать быстрее, а также получать текст даже в случае использования нестандартных шрифтов.nnTextGRAB SDK может использоваться в различных типах программного обеспечения, таких как ПО для автоматизации, словари и переводчики, органайзеры, и т.д.nnTextGRAB SDK предоставляет COM интерфейс и таким образом его можно использовать в любом языке, поддерживающем COM.n nФункции: nn * Захват текста из прямоугольникаn * Захват текста из точки (может использоваться, чтобы получить текст под курсором мыши)n * Захват строки текстаn * Захват текста всего окна полностьюn * Захват структуры текста в окнеn * Интерактивный захват текста (пользователь может выбрать область или точку на экране и захватить текст из этой области)n * Поддержка Unicoden * Поддержка различных популярных приложений, таких как приложения Office, интернет-браузеры, электронная почта и мессенджеры, и т.д.n * Захват текста из Java приложенийn * Простота интеграции в Ваше приложениеn * Захват информации о шрифте (шрифт, размер и цвет)n * Захват паролей, скрытых за звездочками Скачать TextGRAB SDK бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.- NEW: Basic support for Internet Explorer - Multiple bugfixes - Minor demo application improvements - Demo application now can read license from a file - Demo application now can copy text to clipboard automatically - Help excluded from installer and will be available online onlyTextGRAB SDKдобавлена: 28-05-2009