Report Sharp-Shooter 7.3.1 скачать бесплатно для Windows 7

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Report Sharp-Shooter 7.3.1 обновлено
Генератор отчетов для .Net с широкими возможностями представления данных.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 495 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3790

ОС: WinXP, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, Win Vista

Размер: 93.03 Мб

Версия от:

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Скачали:: 940

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Report Sharp-Shooter 7.3.1 скриншот

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Описание

Report Sharp-Shooter - это генератор отчетов для .Net, который помогает быстро создавать функционально насыщенные и высококачественные отчеты, а затем встраивать эти отчеты в Windows и Web приложения. Report Sharp-Shooter поддерживает множество экспортных форматов, таких как PDF, HTML, Excel, Word, RTF и т.д. Вы легко можете увеличить количество разрабатываемых отчетов, имеющих единое оформление, используя концепцию Master Report. Данная возможность позволяет однократно задать шаблон отчета, содержащий все повторяющиеся элементы, и в дальнейшем включать его одним кликом мыши в другие отчеты, сосредоточившись только на содержании.
  Report Sharp-Shooter предоставляет новые возможности представления данных в отчете. Встроенный компонент для построения сводных таблиц позволяет проводить динамический анализ данных и представлять их в виде OLAP-отчетов. А благодаря полностью совместимому с продуктом Chart компоненту, Вы можете легко внедрить в Ваш отчет график или диаграмму. Также представлен новый тип генерации отчета - SideBySide, позволяющий разместить отдельные части отчета параллельно со сдвигом по горизонтали.
  Интуитивно понятный дизайнер для конечного пользователя позволяет редактировать как шаблоны отчетов, так и готовый документы. Удобный мастер построения отчетов помогает создать любой отчет несколькими щелчками мыши.
  Хотите, чтобы Ваши отчеты были хорошо оформлены, используйте широкий набор визуальных контролов: текст, картинки, фигуры и т.д. Вы также можете использовать любой Win Forms контрол в качестве элемента отчета. Параметризированные отчеты и суботчеты позволяют детализировать информацию в зависимости от поставленных задач, а также предоставляют возможность построения сложной иерархии отчетов. Скачать Report Sharp-Shooter бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Report Sharp-Shooter (93.03 Мб)




Changes on the new version:
New: Visual Studio 2015 support; New: XLSX cell format support;

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Report Sharp-Shooter История версий

Report Sharp-Shooter 7.3.1 добавлена: 05-10-2015
Report Sharp-Shooter 7.2.0 добавлена: 16-09-2014
Report Sharp-Shooter 7.1.0 добавлена: 13-04-2014
Report Sharp-Shooter 7.0.1 добавлена: 10-10-2013
Report Sharp-Shooter 6.5 добавлена: 14-05-2013




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