Alvas.Audio 2015.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Alvas.Audio для .Net - аудио библиотека, написанная на C#. Позволяет C# и VB.Net разработчикам создавать приложения для записи, воспроизведения (в том числе смешанных аудио данных), редактирования и конвертации звука.
Возможности:
1. Запись аудио-данных:
- Запись несжатых аудио данных (PCM);
- Запись сжатых аудио данных: IMA ADPCM, Microsoft ADPCM, CCITT-Law, CCITT U-Law, GSM 6.10, MPEG Layer-3 (mp3) и др.;
- Звукозапись данных в файловый поток, память;
- Приостановка и возобновление звукозаписи;
- Получение текущей позиции;
- Запись данных на любом рекордере, установленном в системе (несколько аудио карточек).
2. Воспроизведение аудио-данных:
- Воспроизведение несжатых аудио данных (PCM);
- Воспроизведение сжатых аудио-данных;
- Воспроизведение данных из потока (файловый поток, память);
- Воспроизведение смешанных аудио данных;
- Пауза и возобновление воспроизведения;
- Возврат текущей позиции;
- Воспроизведение данных из любого плейера, установленного в системе (несколько аудио карточек).
3. Настройка микшера:
- Выбор линии-источника записи;
- Изменение громкости линии-источника записи;
- Настройка дополнительных элементов управления. Например, "Mic Boost";
- Изменение уровня громкости воспроизведения;
- Выключить звук.
4. Редактирование
- Изменение громкости и скорости звуковых данных;
- Объединение нескольких аудио фрагментов в один;
- Вырезать/добавить/удалить аудио фрагмент из потока;
- Объеденение двух моно аудио потоков в один стерео поток.
5. Преобразование wave потока в mp3 поток.
6. Преобразование Dialogic .vox (adpcm) потока в Mp3 поток.
7. Изменение Wav потока в MP3 поток, если поток содержит MPEG Layer 3 данные.
8. Конкатенация аудио файлов.
9. Определение длительности аудио потока в миллисекундах.
10. Отображение уровня входящего звукового сигнала.
11. Воспроизведение, запись и конвертация беззаголовочных RAW форматов (SLINEAR и т.д.).
12. Воспроизведение и извлечение аудио данных из Avi потоков. Скачать Alvas.Audio бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
PcmReader is wrapper around IAudioReader for reads and uncompress to PCM (Pulse-code modulation) audio data from the stream.
CompressionManager.GenerateTone method generates tone with specified ToneType (Sine, Square, Sawtooth, Triangle)
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Alvas.Audio
История версий
Alvas.Audio 2015.0 добавлена: 30-07-2015
Alvas.Audio 2014.0
добавлена: 09-04-2014
Alvas.Audio 9.8
добавлена: 13-02-2014
Alvas.Audio 9.5
добавлена: 04-10-2013
Alvas.Audio 9.2
добавлена: 24-08-2013