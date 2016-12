Alvas.Audio 2015.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Alvas.Audio для .Net - аудио библиотека, написанная на C#. Позволяет C# и VB.Net разработчикам создавать приложения для записи, воспроизведения (в том числе смешанных аудио данных), редактирования и конвертации звука.Возможности:1. Запись аудио-данных:- Запись несжатых аудио данных (PCM);- Запись сжатых аудио данных: IMA ADPCM, Microsoft ADPCM, CCITT-Law, CCITT U-Law, GSM 6.10, MPEG Layer-3 (mp3) и др.;- Звукозапись данных в файловый поток, память;- Приостановка и возобновление звукозаписи;- Получение текущей позиции;- Запись данных на любом рекордере, установленном в системе (несколько аудио карточек).2. Воспроизведение аудио-данных:- Воспроизведение несжатых аудио данных (PCM);- Воспроизведение сжатых аудио-данных;- Воспроизведение данных из потока (файловый поток, память);- Воспроизведение смешанных аудио данных;- Пауза и возобновление воспроизведения;- Возврат текущей позиции;- Воспроизведение данных из любого плейера, установленного в системе (несколько аудио карточек).3. Настройка микшера:- Выбор линии-источника записи;- Изменение громкости линии-источника записи;- Настройка дополнительных элементов управления. Например, "Mic Boost";- Изменение уровня громкости воспроизведения;- Выключить звук.4. Редактирование- Изменение громкости и скорости звуковых данных;- Объединение нескольких аудио фрагментов в один;- Вырезать/добавить/удалить аудио фрагмент из потока;- Объеденение двух моно аудио потоков в один стерео поток.5. Преобразование wave потока в mp3 поток.6. Преобразование Dialogic .vox (adpcm) потока в Mp3 поток.7. Изменение Wav потока в MP3 поток, если поток содержит MPEG Layer 3 данные.8. Конкатенация аудио файлов.9. Определение длительности аудио потока в миллисекундах.10. Отображение уровня входящего звукового сигнала.11. Воспроизведение, запись и конвертация беззаголовочных RAW форматов (SLINEAR и т.д.).12. Воспроизведение и извлечение аудио данных из Avi потоков. PcmReader is wrapper around IAudioReader for reads and uncompress to PCM (Pulse-code modulation) audio data from the stream. CompressionManager.GenerateTone method generates tone with specified ToneType (Sine, Square, Sawtooth, Triangle)