Alvas.Audio 2015.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Alvas.Audio 2015.0
.Net аудио-библиотека для записи и воспроизведения звука

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Demo

Цена: 499 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3740

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win Vista

Размер: 1.11 Мб

Версия от:

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Скачали:: 903

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Описание

Alvas.Audio для .Net - аудио библиотека, написанная на C#. Позволяет C# и VB.Net разработчикам создавать приложения для записи, воспроизведения (в том числе смешанных аудио данных), редактирования и конвертации звука.
  
  Возможности:
  1. Запись аудио-данных:
  - Запись несжатых аудио данных (PCM);
  - Запись сжатых аудио данных: IMA ADPCM, Microsoft ADPCM, CCITT-Law, CCITT U-Law, GSM 6.10, MPEG Layer-3 (mp3) и др.;
  - Звукозапись данных в файловый поток, память;
  - Приостановка и возобновление звукозаписи;
  - Получение текущей позиции;
  - Запись данных на любом рекордере, установленном в системе (несколько аудио карточек).
  2. Воспроизведение аудио-данных:
  - Воспроизведение несжатых аудио данных (PCM);
  - Воспроизведение сжатых аудио-данных;
  - Воспроизведение данных из потока (файловый поток, память);
  - Воспроизведение смешанных аудио данных;
  - Пауза и возобновление воспроизведения;
  - Возврат текущей позиции;
  - Воспроизведение данных из любого плейера, установленного в системе (несколько аудио карточек).
  3. Настройка микшера:
  - Выбор линии-источника записи;
  - Изменение громкости линии-источника записи;
  - Настройка дополнительных элементов управления. Например, "Mic Boost";
  - Изменение уровня громкости воспроизведения;
  - Выключить звук.
  4. Редактирование
  - Изменение громкости и скорости звуковых данных;
  - Объединение нескольких аудио фрагментов в один;
  - Вырезать/добавить/удалить аудио фрагмент из потока;
  - Объеденение двух моно аудио потоков в один стерео поток.
  5. Преобразование wave потока в mp3 поток.
  6. Преобразование Dialogic .vox (adpcm) потока в Mp3 поток.
  7. Изменение Wav потока в MP3 поток, если поток содержит MPEG Layer 3 данные.
  8. Конкатенация аудио файлов.
  9. Определение длительности аудио потока в миллисекундах.
  10. Отображение уровня входящего звукового сигнала.
  11. Воспроизведение, запись и конвертация беззаголовочных RAW форматов (SLINEAR и т.д.).
  12. Воспроизведение и извлечение аудио данных из Avi потоков. Скачать Alvas.Audio бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Alvas.Audio (1.11 Мб)




Changes on the new version:
PcmReader is wrapper around IAudioReader for reads and uncompress to PCM (Pulse-code modulation) audio data from the stream. CompressionManager.GenerateTone method generates tone with specified ToneType (Sine, Square, Sawtooth, Triangle)

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Alvas.Audio История версий

Alvas.Audio 2015.0 добавлена: 30-07-2015
Alvas.Audio 2014.0 добавлена: 09-04-2014
Alvas.Audio 9.8 добавлена: 13-02-2014
Alvas.Audio 9.5 добавлена: 04-10-2013
Alvas.Audio 9.2 добавлена: 24-08-2013




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