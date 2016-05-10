Quick Batch File Compiler 3.7.5.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Quick Batch File Compiler первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Quick Batch File Compiler История версий

Quick Batch File Compiler 3.7.5.0 добавлена: 30-05-2016

Quick Batch File Compiler сконвертирует ваши .BAT файлы в исполняемые программы (.EXE формат) за один щелчок мыши. Скомпилированные программы могут работать под Windows 2000/2003/XP/Vista без каких бы то ни было ограничений. EXE файлы гораздо больше устойчивы ко взлому, поэтому данное решение позволит вам скрыть действия скрипта от пользователя. Содержимое скрипта будет зашифровано и защищено от изменений.Quick Batch File Compiler также позволяет изменять ресурсы компилируемого файла, такие как описание, название компании, версию файла и иконку программы. Дополнительно, вы можете внедрить любые файлы в компилируемую программу и использовать их во время исполнения. Скачать Quick Batch File Compiler бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Internal optimizationsQuick Batch File Compilerдобавлена: 03-05-2016Quick Batch File Compilerдобавлена: 22-03-2013Quick Batch File Compilerдобавлена: 23-11-2012Quick Batch File Compilerдобавлена: 01-03-2012