Quick Batch File Compiler 3.7.5.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Quick Batch File Compiler 3.7.5.0
Quick Batch File Compiler сконвертирует ваши .BAT файлы в стандартные .EXE

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 49.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5861

ОС: WinXP, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 1.11 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,713

Полная информация>>

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Quick Batch File Compiler 3.7.5.0 скриншот

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Описание

Quick Batch File Compiler сконвертирует ваши .BAT файлы в исполняемые программы (.EXE формат) за один щелчок мыши. Скомпилированные программы могут работать под Windows 2000/2003/XP/Vista без каких бы то ни было ограничений. EXE файлы гораздо больше устойчивы ко взлому, поэтому данное решение позволит вам скрыть действия скрипта от пользователя. Содержимое скрипта будет зашифровано и защищено от изменений.
  Quick Batch File Compiler также позволяет изменять ресурсы компилируемого файла, такие как описание, название компании, версию файла и иконку программы. Дополнительно, вы можете внедрить любые файлы в компилируемую программу и использовать их во время исполнения. Скачать Quick Batch File Compiler бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Quick Batch File Compiler (1.11 Мб)




Changes on the new version:
Internal optimizations

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Quick Batch File Compiler История версий

Quick Batch File Compiler 3.7.5.0 добавлена: 30-05-2016
Quick Batch File Compiler 3.7.1.0 добавлена: 03-05-2016
Quick Batch File Compiler 3.6.1.0 добавлена: 22-03-2013
Quick Batch File Compiler 3.6.0.0 добавлена: 23-11-2012
Quick Batch File Compiler 3.2.9.0 добавлена: 01-03-2012




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