RichView (C++Builder version) 16.10.3 скачать бесплатно для Windows 7

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RichView (C++Builder version) 16.10.3 обновлено
C++Builder-компоненты для редактировани форматированного текста с картинками

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 330 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5734

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Windows2000, Windows2003, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008r2, Windows Server 2012, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Editi

Размер: 47.09 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,477

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RichView (C++Builder version) 16.10.3 скриншот

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Описание

Пакет компонентов для Delphi и C++Builder, позволяющих просматривать, редактировать и выводить на печать форматированные гипертекстовые документы.
  Компоненты поддерживают различное шрифтовое оформление (разные шрифты и цвета текста, верхние и нижние индексы, специальные эффекты). Документы могут содержать картинки, таблицы, изображения из ImageList, другие компоненты.
  Выравнивание абзацев по левому или правому краю, по центру или ширине, настраиваемые отступы и границы, кодировка Unicode, фоновые изображения, масштабируемый просмотр перед печатью, экспорт в HTML, импорт и экспорт RTF, связь с полями баз данных, и многое другое...
  RichViewActions - пакет компонентов и actions для создания пользовательского интерфейса к текстовому процессору (бесплатное дополнение к TRichView).
  ScaleRichView - пакет компонентов для редактирования в режиме WYSIWYG (shareware дополнение к TRichView) Скачать RichView (C++Builder version) бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать RichView (C++Builder version) (47.09 Мб)




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RichView (C++Builder version) История версий

RichView (C++Builder version) 16.10.3 добавлена: 23-11-2016
RichView (C++Builder version) 16.8.6 добавлена: 05-09-2016
RichView (C++Builder version) 16.0.1 добавлена: 17-10-2015
RichView (C++Builder version) 15.3.3 добавлена: 06-05-2015
RichView (C++Builder version) 15.1 добавлена: 12-09-2014




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