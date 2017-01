Graybox OPC Server Toolkit 3.0.28 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Graybox OPC Server Toolkit История версий

Graybox OPC Server Toolkit 3.0.28 добавлена: 25-06-2014

Graybox OPC Server Toolkit - это универсальное средство разработки высокоэффективных OPC-серверов. Испольозование этого продукта избавляет разработчика от необходимости реализовывать многочисленные интерфейсы и методы OPC-сервера, устраняет необходимость в COM-программировании. Это позволяет очень существенно сократить время разработки. В зависимости от сложности OPC-сервера, время на его проектирование и реализацию с использованием Graybox OPC Server Toolkit обычно составляет от нескольких дней до месяца. В OPC Server Toolkit реализованы следующие спецификации: OPC Common 1.00, OPC Data Access 1.00, OPC Data Access 2.05a, OPC Data Access 3.00 (только для версий Graybox OPC Server Toolkit 3.x). Graybox OPC Server Toolkit полностью совместим с Windows NT4/2000/XP/2003. Операционные системы Windows 95/98/Me не поддерживаются. Toolkit поддерживает разработку для Windows (x86 и x64) и Windows CE. Продукт может быть использован в любой среде разработки программного обеспечения, поддерживающей C++ и динамическую компоновку: Microsoft Visual Studio, Borland C++ Builder, Borland Developer Studio и т.д. Кроме того, вы можете разрабатывть OPC-серверы на языках .NET (C#, VB.NET) с помощью dotNET Wrapper, который поставляется с Toolkit и доступен в виде исходного кода. В одном классе C++ реализована вся функциональность OPC-сервера, а именно: все необходимые интерфейсы и методы OPC; фабрика класса COM-объекта; методы регистрации OPC-сервера; методы манипулирования OPC-сервером, его группами, тэгами, кэшем значений и т.д.; эффективные алгоритмы синхронизации одновременного доступа к серверу со стороны множества клиентов. Класс спроектирован таким образом, чтобы у программистов не возникало проблем с совместимостью с другими технологиями (такими как ATL, MFC и VCL). В дистрибутив комплекта входят: библиотеки Graybox Software для создания OPC-серверов, документация Graybox Software, спецификации OPC Foundation, примеры OPC-серверов. Вы можете скачать бесплатную демо версию. Скачать Graybox OPC Server Toolkit бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.3.0.28: Bugfix in IOPCItemProperties, .NET4 support. 3.0.27: Bugfix in IOPCAsyncIO2.Write 3.0.26: 64-bit version bug fixes 3.0.25: 64-bit pointers can be used for user Tag ID; can set number of async requests 3.0.24: OPC service example added 3.0.23: Empty OPC branches support