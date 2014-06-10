Graybox OPC Server Toolkit 3.0.28 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Программирование C & C++ & C# Graybox OPC Server Toolkit   
Graybox OPC Server Toolkit 3.0.28
Комплект разработки OPC-серверов OPC Data Access 1.00, 2.05a, 3.00 на C++ и .NET

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Demo

Цена: 500 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5162

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows CE, Pocket PC, WinNT 4.x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows 8, Win Vista

Размер: 16.36 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,212

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Описание

Graybox OPC Server Toolkit - это универсальное средство разработки высокоэффективных OPC-серверов. Испольозование этого продукта избавляет разработчика от необходимости реализовывать многочисленные интерфейсы и методы OPC-сервера, устраняет необходимость в COM-программировании. Это позволяет очень существенно сократить время разработки. В зависимости от сложности OPC-сервера, время на его проектирование и реализацию с использованием Graybox OPC Server Toolkit обычно составляет от нескольких дней до месяца. В OPC Server Toolkit реализованы следующие спецификации: OPC Common 1.00, OPC Data Access 1.00, OPC Data Access 2.05a, OPC Data Access 3.00 (только для версий Graybox OPC Server Toolkit 3.x). Graybox OPC Server Toolkit полностью совместим с Windows NT4/2000/XP/2003. Операционные системы Windows 95/98/Me не поддерживаются. Toolkit поддерживает разработку для Windows (x86 и x64) и Windows CE. Продукт может быть использован в любой среде разработки программного обеспечения, поддерживающей C++ и динамическую компоновку: Microsoft Visual Studio, Borland C++ Builder, Borland Developer Studio и т.д. Кроме того, вы можете разрабатывть OPC-серверы на языках .NET (C#, VB.NET) с помощью dotNET Wrapper, который поставляется с Toolkit и доступен в виде исходного кода. В одном классе C++ реализована вся функциональность OPC-сервера, а именно: все необходимые интерфейсы и методы OPC; фабрика класса COM-объекта; методы регистрации OPC-сервера; методы манипулирования OPC-сервером, его группами, тэгами, кэшем значений и т.д.; эффективные алгоритмы синхронизации одновременного доступа к серверу со стороны множества клиентов. Класс спроектирован таким образом, чтобы у программистов не возникало проблем с совместимостью с другими технологиями (такими как ATL, MFC и VCL). В дистрибутив комплекта входят: библиотеки Graybox Software для создания OPC-серверов, документация Graybox Software, спецификации OPC Foundation, примеры OPC-серверов. Вы можете скачать бесплатную демо версию. Скачать Graybox OPC Server Toolkit бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Graybox OPC Server Toolkit (16.36 Мб)




Changes on the new version:
3.0.28: Bugfix in IOPCItemProperties, .NET4 support. 3.0.27: Bugfix in IOPCAsyncIO2.Write 3.0.26: 64-bit version bug fixes 3.0.25: 64-bit pointers can be used for user Tag ID; can set number of async requests 3.0.24: OPC service example added 3.0.23: Empty OPC branches support

Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Graybox OPC Server Toolkit первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




Graybox OPC Server Toolkit История версий

Graybox OPC Server Toolkit 3.0.28 добавлена: 25-06-2014
Graybox OPC Server Toolkit 3.0.27 добавлена: 18-12-2013
Graybox OPC Server Toolkit 3.0.26 добавлена: 04-10-2013
Graybox OPC Server Toolkit 3.0.25 добавлена: 07-03-2013
Graybox OPC Server Toolkit 3.0.22 добавлена: 19-03-2012




Похожие теги:

    opc          server          toolkit          data access          3.00          C++          tools          development          library          C#          CLR      

Похожие программы:

RichView (C++Builder version) 16.10.3 скриншот RichView (C++Builder version) 16.10.3
C++Builder-компоненты для редактировани форматированного текста с картинками
- Shareware | 1,486 Скачали
Stimulsoft Reports.Net 2012.1 скриншот Stimulsoft Reports.Net 2012.1
Stimulsoft Reports.Net - это генератор отчетов, для платформы .Net Framework
- Shareware | 965 Скачали
Stimulsoft Reports.Web 2012.1 скриншот Stimulsoft Reports.Web 2012.1
Stimulsoft Reports.Net - это генератор отчетов, для платформы .Net Framework
- Shareware | 472 Скачали
Stimulsoft Reports.Net with Source Code 2009.3 скриншот Stimulsoft Reports.Net with Source Code 2009.3
Stimulsoft Reports.Net - это генератор отчетов для .Net Framework.
- Shareware | 511 Скачали
Stimulsoft Reports.Web with Source Code 2009.3 скриншот Stimulsoft Reports.Web with Source Code 2009.3
Stimulsoft Reports.Net - это генератор отчетов для .Net Framework.
- Shareware | 453 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой Graybox OPC Server Toolkit, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя Graybox OPC Server Toolkit получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,818,398

2.

Skype
Скачали: 706,037

3.

Google Earth
Скачали: 693,906

4.

Opera Browser
Скачали: 665,685

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,326

6.

DirectX
Скачали: 546,902

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,707

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,783

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,392

10.

Nero 8
Скачали: 296,335

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,857

12.

Nero 9
Скачали: 266,890

13.

Windows 7
Скачали: 232,838

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,250

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971


Время загрузки
56K
39m 53s
64K
34m 54s
128K
17m 27s
768K
2m 26s
1.44M
1m 33s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.