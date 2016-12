VintaSoftTwain ActiveX Control 6.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе VintaSoftTwain ActiveX Control первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





VintaSoftTwain ActiveX Control История версий

VintaSoftTwain ActiveX Control 6.0 добавлена: 02-05-2016

VintaSoftTwain ActiveX компонент позволяет управлять работой планшетных и ручных сканеров, цифровых и веб камер, а также всех устройств поддерживающих TWAIN стандарт. С этим компонентом Вы сможете полностью контролировать процесс получения изображений, работать с лотком подачи листов (ADF), сохранять полученные изображения в BMP, JPEG или TIFF формат, отсылать изображения на HTTP или FTP сервер. Компонент можно использовать в любых языках программирования поддерживающих работу с ActiveX. Скачать VintaSoftTwain ActiveX Control бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Control a TWAIN scanner or camera from your program. What's new: Saving to PDF and PNG file supported. Improved existing and added new image processing functions. Added many properties, methods and events, which simplify work with scanner. Improved the image acquisition algorithm of ActiveX library.VintaSoftTwain ActiveX Controlдобавлена: 20-04-2010VintaSoftTwain ActiveX Controlдобавлена: 28-08-2009