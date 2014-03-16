VImpX - ETL ActiveX 5.2.0.12 скачать бесплатно для Windows 7

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VImpX - ETL ActiveX 5.2.0.12 обновлено
ActiveX для импорта данных в любую базу данных

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 400 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2894

ОС: WinXP, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x,

Размер: 4.04 Мб

Версия от:

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Скачали:: 890

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

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Описание

Импорт данных это важнейший компонент любого приложения. Использование VimpX позволяет значительно сократить время и стоимость разработки програмного обеспечения. VImpX работает напрямую с Excel, MS Access, DBF and Text files, Oracle, MS SQL Server, Interbase/Firebird, MySQL, PostgreSQL или любой ODBC совместимой базе данных.nnТысячи записей в секунду.nnVimpX может также обновлять данные используя ключ. и выполнять SQL скрипт до и после импорта/экспорта данных.nnДругое преимущество использования VImpX это способность загружать данные из нескольких файлов или таблиц используя маску. Скачать VImpX - ETL ActiveX бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать VImpX - ETL ActiveX (4.04 Мб)




Changes on the new version:
+ Automap API function was extended + Automap API function is faster now - Minor bugs fixes

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VImpX - ETL ActiveX История версий

VImpX - ETL ActiveX 5.2.0.12 добавлена: 20-05-2014
VImpX - ETL ActiveX 5.2.0.5 добавлена: 04-12-2013
VImpX - ETL ActiveX 5.1.0.0 добавлена: 12-07-2013
VImpX - ETL ActiveX 5.0.0.0 добавлена: 09-11-2012
VImpX - ETL ActiveX 4.9.9.9 добавлена: 25-03-2012




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