VImpX - ETL ActiveX 5.2.0.12 скачать бесплатно для Windows 7

VImpX - ETL ActiveX История версий

VImpX - ETL ActiveX 5.2.0.12 добавлена: 20-05-2014

Импорт данных это важнейший компонент любого приложения. Использование VimpX позволяет значительно сократить время и стоимость разработки програмного обеспечения. VImpX работает напрямую с Excel, MS Access, DBF and Text files, Oracle, MS SQL Server, Interbase/Firebird, MySQL, PostgreSQL или любой ODBC совместимой базе данных.nnТысячи записей в секунду.nnVimpX может также обновлять данные используя ключ. и выполнять SQL скрипт до и после импорта/экспорта данных.nnДругое преимущество использования VImpX это способность загружать данные из нескольких файлов или таблиц используя маску. Скачать VImpX - ETL ActiveX бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.+ Automap API function was extended + Automap API function is faster now - Minor bugs fixesVImpX - ETL ActiveXдобавлена: 04-12-2013VImpX - ETL ActiveXдобавлена: 12-07-2013VImpX - ETL ActiveXдобавлена: 09-11-2012VImpX - ETL ActiveXдобавлена: 25-03-2012