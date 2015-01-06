Real Desktop Standard 2.07 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Рабочий стол Темы и обои Real Desktop Standard   
Real Desktop Standard 2.07 обновлено
Real Desktop Standard — ваш рабочий стол в 3D

Общая оценка:

(3.5) голосов:6
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 4943

ОС: Win7 x32, Win7 x64, WinXP, Windows 8, Win Vista

Размер: 0.16 Мб

Версия от:

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Скачали:: 2,826

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Real Desktop Standard 2.07 скриншот

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Программа Real Desktop для преображения рабочего стола

Вам приелся ваш рабочий стол, и вы не знаете, что в нём изменить? Скаченные вами утилиты нещадно тормозят систему и не добавляют к визуальному интерфейсу красоты? Тогда программа, созданная Schillergames, полностью оправдает ваши ожидания. Real Desktop - это программа для настоящих любителей поиска интересного софта и просто творческих личностей, которые переносят свою тягу к украшательству в компьютерную жизнь.

Данная программа изменяет рабочий стол таким образом, что он становится похож на трехмерную комнату, где на стенах в виде висящих картин расположены ярлыки. Но на этом функционал данной программы не заканчивается. Она позволяет изменять и сам дизайн комнаты, начиная от хай-тек стиля и заканчивая тёплым домашним стилем уютной бабушкиной гостиной.

Иконки и ярлыки здесь выступают в качестве настоящих трехмерных объектов. С ними можно делать всё, что душе угодно – вертеть, переворачивать, вешать на стены. Фон рабочего стола так же никуда не девается. Он становится статичной, весящей картинок на главной стене созданного пространства.

Ещё одним плюсом данной программы будет наличие настоящей физики. К примеру, ярлыки можно свободно ронять, либо заставлять их выписывать различные фигуры. Так же на рабочем столе можно будет запустить дополнительные эффекты в виде летающих бабочек или стаи птиц. К тому же можно запустить мини-игру, которая позволит вам играть с мячом по периметру всего рабочего стола. Ещё одним интересным решением будет возможность установить праздничную новогоднюю ёлку, игрушку или любые другие растения в созданной вами комнате.

Отдельным моментом в данной программе идёт модуль работы со стикерами. Благодаря ему можно создавать заметки и прикреплять их по всей комнате. Так же их можно расположить в общую кучу к значкам и ярлыкам. Для того чтобы прочитать то, что написано в заметке достаточно сделать по ней двойной щелчок мыши.Удаление в программе реализовано очень интересным методом. Нужно удерживания зажатыми обе кнопки мыши и опустить ненужный предмет в корзину.

Озвучка программы реализована весьма реалистично. Присутствуют звуки столкновения и падения. Так же можно изменять их громкость, в зависимости от высоты, с которой будет ярлык.

Real Desktop распространяется в платном и бесплатном варианте. Следует отметить, что в обоих случаях реализована профессиональная русская озвучка.
Обзор версии 2.05 от: 14-02-2014 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Программа для создания 3D рабочего стола Real Desktop Standard из обычного пользовательского рабочего стола сотворит некий аналог комнаты с кучей иконок и полноценной мусорной корзиной в офисном стиле. Иконки 3D рабочего стола можно вертеть и передвигать на свой вкус, а можно вообще сгрести их в одну небольшую кучку. К выделению иконок рабочего стола придется немного привыкнуть, процесс несколько необычен, но в суть работы интуитивно вникнуть можно мгновенно.

Любая картинка, установленная пользователем в качестве обоев рабочего стола, отныне будет красоваться в виде настенной картины. Именно эта картина и будет приободрять 3D комнату с явными признаками холодного Hi-Tech стиля.

Real Desktop Standard имеет довольно-таки неплохо проработанную физику — иконки могут сталкиваться друг с дружкой, а мусорную корзину можно спокойно переставлять или уронить. Есть даже мини-игра с мячиком. А из полезных вещей следует отметить весьма уместную систему стикеров, с помощью которых можно делать небольшие заметки. Листики для заметок можно найти в общей куче значков, двойным щелчком мышки приблизиться и рассмотреть существующую там запись.

Удалить иконку в Real Desktop Standard можно довольно-таки специфическим способом — необходимо одновременно зажать обе клавиши мышки и опустить иконку в корзину.

Отдельных слов в Real Desktop Standard заслуживает звуковое сопровождение. Подстать самой программе звуки тоже полностью 3D. Падение, перемещение, столкновение иконок сопровождается соответствующими звуковыми эффектами. Более того, звучание варьируется по громкости и эффекту в зависимости от расстояния и высоты падения элемента.

При всех своих достоинствах Real Desktop Standard не лишен и недостатков. Вернее одного, но существенного, на субъективный взгляд автора. Переименовать файл можно одним лишь способом – посредством контекстного меню. Ни двойной щелчок по имени файла, ни комбинация F2 здесь не сработают.

Как видим, Real Desktop Standard окажется весьма полезной и интересной вещью для любителей экспериментировать с интерфейсом системы. Программа русифицирована, имеет поддержку множества иностранных языков. Во всемирной сети можно скачать Real Desktop Professional – платную версию с дополнительными функциями - и Real Desktop Standard - бесплатную версию, чтобы ознакомиться с программой поближе. Скачать Real Desktop Standard бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Real Desktop Standard (0.16 Мб)




Changes on the new version:
Weatherglobe, Room Portal, Web Radio, E-mail Notifier

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Real Desktop Standard История версий

Real Desktop Standard 2.07 добавлена: 08-01-2015
Real Desktop Standard 2.06 добавлена: 16-06-2014
Real Desktop Standard 2.05 добавлена: 31-10-2013
Real Desktop Standard 2.04 добавлена: 08-05-2013
Real Desktop Standard 2.03 добавлена: 19-02-2013




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Интерфейс
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Стабильность
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Практичность
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