Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе The Pyramids of Egypt 3D Screensaver первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





The Pyramids of Egypt 3D Screensaver История версий

The Pyramids of Egypt 3D Screensaver 1.01.6 добавлена: 19-05-2016

Пирамиды Египта - одни из самых старых и мистических памятников на земле. Они всегда удивляли путешественников, ученых и исследователей. Египетские пирамиды - это наиболее старые и единственные сохранившиеся на земле представители чудес прошлого. Они сдновременно являются как целью для путешественников, так и источником вдохновения для людей на протяжении более трех тысяч лет. Пирамиды сохранились до наших дней практически в первозданном виде. Как говорят люди, "Человек боится Времени, а Время боится Пирамид". Перенеситесь в древний Египет с этим хранителем экрана и исследуйте секреты Великих Пирамид! Скачать The Pyramids of Egypt 3D Screensaver бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.bug fixes, improved performance, Win x64 supportThe Pyramids of Egypt 3D Screensaverдобавлена: 08-01-2016The Pyramids of Egypt 3D Screensaverдобавлена: 01-08-2014The Pyramids of Egypt 3D Screensaverдобавлена: 03-02-2013The Pyramids of Egypt 3D Screensaverдобавлена: 22-08-2010