Heart On Fire Screensaver 2.20.070 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Heart On Fire Screensaver - это живое горящее сердце на Вашем рабочем столе. Отличный подарок для любимого человека или для себя!
Heart On Fire Screensaver обладает невероятно гладкой анимаций и будет украшением для любого компьютера - и домашнего, и офисного. Если Вы установите эту программу на Ваш рабочий компьютер, коллеги обзавидуются, когда увидят это огромное горящее сердце на Вашем рабочем столе! А дома Heart On Fire Screensaver поможет создать романтичную и приятную атмосферу, пока Вы не работате на компьютере. Обязательно укажите в настройках скринсейвера свой любимый музыкальный файл или плэйлист! Во время работы скринсейвера можно включать или выключать музыкальное сопровождение клавишей "М".
Интерфейс программы очень прост и симпатичен. Программа совершенно не требовательна к ресурсам компьютера. В целом, Heart On Fire Screensaver создает невероятно приятное впечатление, поэтому дальше нужно только смотреть самому! Программа абсолютно бесплатна! Скачать Heart On Fire Screensaver бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
A lot of major changes.
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Heart On Fire Screensaver
История версий
Heart On Fire Screensaver 2.20.070 добавлена: 01-05-2014
Heart On Fire Screensaver 2.20.067
добавлена: 25-04-2014
Heart On Fire Screensaver 2.20.065
добавлена: 19-04-2014
Heart On Fire Screensaver 2.20.054
добавлена: 16-03-2014
Heart On Fire Screensaver 2.20.051
добавлена: 21-02-2014