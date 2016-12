Heart On Fire Screensaver 2.20.070 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Heart On Fire Screensaver первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Heart On Fire Screensaver История версий

Heart On Fire Screensaver 2.20.070 добавлена: 01-05-2014

Heart On Fire Screensaver - это живое горящее сердце на Вашем рабочем столе. Отличный подарок для любимого человека или для себя!Heart On Fire Screensaver обладает невероятно гладкой анимаций и будет украшением для любого компьютера - и домашнего, и офисного. Если Вы установите эту программу на Ваш рабочий компьютер, коллеги обзавидуются, когда увидят это огромное горящее сердце на Вашем рабочем столе! А дома Heart On Fire Screensaver поможет создать романтичную и приятную атмосферу, пока Вы не работате на компьютере. Обязательно укажите в настройках скринсейвера свой любимый музыкальный файл или плэйлист! Во время работы скринсейвера можно включать или выключать музыкальное сопровождение клавишей "М".Интерфейс программы очень прост и симпатичен. Программа совершенно не требовательна к ресурсам компьютера. В целом, Heart On Fire Screensaver создает невероятно приятное впечатление, поэтому дальше нужно только смотреть самому! Программа абсолютно бесплатна! Скачать Heart On Fire Screensaver бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.A lot of major changes.Heart On Fire Screensaverдобавлена: 25-04-2014Heart On Fire Screensaverдобавлена: 19-04-2014Heart On Fire Screensaverдобавлена: 16-03-2014Heart On Fire Screensaverдобавлена: 21-02-2014