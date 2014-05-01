Heart On Fire Screensaver 2.20.070 скачать бесплатно для Windows 7

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Heart On Fire Screensaver 2.20.070
Heart On Fire Screensaver - это живое горящее сердце на Вашем рабочем столе!

Общая оценка:

(5) голосов:3
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голосов:3

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: USD (Купить сейчас)

Просмотров: 21600

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Win Vista

Размер: 4.06 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 6,106

Полная информация>>

Скриншоты
Heart On Fire Screensaver 2.20.070 скриншот

Скриншоты
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Описание

Heart On Fire Screensaver - это живое горящее сердце на Вашем рабочем столе. Отличный подарок для любимого человека или для себя!
  
  Heart On Fire Screensaver обладает невероятно гладкой анимаций и будет украшением для любого компьютера - и домашнего, и офисного. Если Вы установите эту программу на Ваш рабочий компьютер, коллеги обзавидуются, когда увидят это огромное горящее сердце на Вашем рабочем столе! А дома Heart On Fire Screensaver поможет создать романтичную и приятную атмосферу, пока Вы не работате на компьютере. Обязательно укажите в настройках скринсейвера свой любимый музыкальный файл или плэйлист! Во время работы скринсейвера можно включать или выключать музыкальное сопровождение клавишей "М".
  
  Интерфейс программы очень прост и симпатичен. Программа совершенно не требовательна к ресурсам компьютера. В целом, Heart On Fire Screensaver создает невероятно приятное впечатление, поэтому дальше нужно только смотреть самому! Программа абсолютно бесплатна! Скачать Heart On Fire Screensaver бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Heart On Fire Screensaver (4.06 Мб)




Changes on the new version:
A lot of major changes.

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Heart On Fire Screensaver История версий

Heart On Fire Screensaver 2.20.070 добавлена: 01-05-2014
Heart On Fire Screensaver 2.20.067 добавлена: 25-04-2014
Heart On Fire Screensaver 2.20.065 добавлена: 19-04-2014
Heart On Fire Screensaver 2.20.054 добавлена: 16-03-2014
Heart On Fire Screensaver 2.20.051 добавлена: 21-02-2014




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