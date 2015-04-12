Fantastic Flame Screensaver 7.20.134 скачать бесплатно для Windows 7

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Fantastic Flame Screensaver 7.20.134
Как поджечь рабочий стол? Fantastic Flame Screensaver не оставит вопрос без ответа, воспламенив все от пиктограмм до открытых окон. Они загорят ярким огнем и задымятся.

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5740

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Win Vista

Размер: 5.06 Мб

Версия от:

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Fantastic Flame Screensaver 7.20.134 скриншот

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Описание

Как поджечь рабочий стол? Fantastic Flame Screensaver не оставит вопрос без ответа, воспламенив все от пиктограмм до открытых окон. Они загорят ярким огнем и задымятся. Помимо поджигательных эффектов доступен целый ряд обоев (знаки зодиака, кадры фильмов и игровые постеры). Конечно, запылают и любые другие картинки.
  
   При виртуальном сжигании нельзя не отметить издаваемый хруст и треск. Для скринсейвера можно выбрать любую фоновую музыку. В Fantastic Flame Screensaver есть пожары на все случаи жизни, например: Wood (дерево), Petroleum (бензин), Thermovisor, Propane (пропан), Hypericin (гиперицин), Metallic Ice (металлический лед), Copper Oxide (оксид меди), Orchid (орхидея) и многие другие (более 50 в целом).
  
  Наконец, доступна функция случайного выбора, Random Preset. В окне Preferences можно указать цвет пламени, его скорость, длину языков и интенсивность, изменить направление ветра и настроить погасание на выходе из скринсейвера. При нажатии клавиши F, происходит захват скриншота пылающего стола, а сам стол продолжает гореть!
  
  Заставку стоит загрузить даже из-за претензии на уникальность, которая полностью покрывает цену приложения. Я бы все отдал за удивленный возглас друзей: «Горит!» . Скачать Fantastic Flame Screensaver бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Fantastic Flame Screensaver (5.06 Мб)




Changes on the new version:
A lot of major changes.

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Fantastic Flame Screensaver История версий

Fantastic Flame Screensaver 7.20.134 добавлена: 19-04-2015
Fantastic Flame Screensaver 7.20.133 добавлена: 03-04-2015
Fantastic Flame Screensaver 7.20.132 добавлена: 23-03-2015
Fantastic Flame Screensaver 7.20.131 добавлена: 13-03-2015
Fantastic Flame Screensaver 7.20.130 добавлена: 01-03-2015




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