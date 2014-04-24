Fire Heart Desktop Gadget 2.20.067 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Ищете необычный подарок для любимого человека? Хотите порадовать себя чем-нибудь красивым? Просто хотите сделать свой рабочий стол не как у всех?
Обратите внимание на эту программу! Fire Heart Desktop Gadget - это горящее бьющееся сердце на Вашем десктопе! Эффект необычайно реалистичен и удивит кого угодно! Программа, в первую очередь, рассчитана на выполнение эстетических функций и делает это на пять с плюсом. Fire Heart станет отличным подарком любимому человеку. А может быть, вы просто хотите удивить своих друзей необычным гаджетом на Вашем рабочем столе?
На двойной клик на сердечке можно задать выполнение некоторых действий. Это просмотр указанного изображения во встроенном вьюере (это может быть, скажем, фотография дорогого Вам человека), просто открытие любого файла, запуск программы, открытие веб-сайта, старт скринсейвера или завершение работы.
Интерфейс окна настроек выполнен с отличным качеством и необычайно притягателен. Каждая мелочь в программе располагает к себе!
Одна картинка лучше тысячи слов, так что просто посмотрите на скриншот, а еще лучше, загрузите Fire Heart Desktop Gadget. Вы будете очень удивлены!
Программа распространяется как freeware! Скачать Fire Heart Desktop Gadget бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
A lot of major changes
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Fire Heart Desktop Gadget
История версий
Fire Heart Desktop Gadget 2.20.067 добавлена: 25-04-2014
Fire Heart Desktop Gadget 2.20.065
добавлена: 19-04-2014
Fire Heart Desktop Gadget 2.20.063
добавлена: 13-04-2014
Fire Heart Desktop Gadget 2.20.051
добавлена: 26-02-2014
Fire Heart Desktop Gadget 2.20.046
добавлена: 19-01-2014