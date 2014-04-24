Fire Heart Desktop Gadget 2.20.067 скачать бесплатно для Windows 7

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Fire Heart Desktop Gadget История версий

Fire Heart Desktop Gadget 2.20.067 добавлена: 25-04-2014

Ищете необычный подарок для любимого человека? Хотите порадовать себя чем-нибудь красивым? Просто хотите сделать свой рабочий стол не как у всех?Обратите внимание на эту программу! Fire Heart Desktop Gadget - это горящее бьющееся сердце на Вашем десктопе! Эффект необычайно реалистичен и удивит кого угодно! Программа, в первую очередь, рассчитана на выполнение эстетических функций и делает это на пять с плюсом. Fire Heart станет отличным подарком любимому человеку. А может быть, вы просто хотите удивить своих друзей необычным гаджетом на Вашем рабочем столе?На двойной клик на сердечке можно задать выполнение некоторых действий. Это просмотр указанного изображения во встроенном вьюере (это может быть, скажем, фотография дорогого Вам человека), просто открытие любого файла, запуск программы, открытие веб-сайта, старт скринсейвера или завершение работы.Интерфейс окна настроек выполнен с отличным качеством и необычайно притягателен. Каждая мелочь в программе располагает к себе!Одна картинка лучше тысячи слов, так что просто посмотрите на скриншот, а еще лучше, загрузите Fire Heart Desktop Gadget. Вы будете очень удивлены!Программа распространяется как freeware! Скачать Fire Heart Desktop Gadget бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.A lot of major changesFire Heart Desktop Gadgetдобавлена: 19-04-2014Fire Heart Desktop Gadgetдобавлена: 13-04-2014Fire Heart Desktop Gadgetдобавлена: 26-02-2014Fire Heart Desktop Gadgetдобавлена: 19-01-2014