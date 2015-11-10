Comfort On-Screen Keyboard Pro 7.4 скачать бесплатно для Windows 7

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Comfort On-Screen Keyboard Pro 7.4
Экранная клавиатура для использования на UMPC, TabletPC и в киосках.

Общая оценка:

(4.5) голосов:2
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 9981

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows 8, Win Vista

Размер: 5.11 Мб

Версия от:

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Скачали:: 3,258

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Описание

Comfort On-Screen Keyboard - приложение, отображающее уникальную виртуальную клавиатуру на экране и позволяющее печатать как на обычной клавиатуре с помощью указателя мыши.
  Идеально подходит для использования на ультрамобильных компьютерах (Ultra Mobile PC, UMPC).
  
  Почему Comfort On-Screen Keyboard нужен именно вам?
  
  Comfort On-Screen Keyboard поддерживает все свойства обычной клавиатуры (например, повторение нажатия клавиши при удерживании) и при этом имеет дополнительные преимущества:
  + Отображение иконок быстрых клавиш Windows и популярных программ.
  + Отображение реальных печатных символов при любом языке ввода, что позволяет печатать текст без имеющейся локализованной клавиатуры.
  + Изменение вида клавиатуры (расположение, размер и количество клавиш; цвет и оформление) с возможностью выбора из большого количества готовых шаблонов (без необходимости покупки новой клавиатуры :-)
  + Раскрашивание зон пальцев (при желании) для обучения печати слепым десятипальцевым методом. Это удобно, т.к. при нажатии клавиши на обычной клавиатуре она отображается нажатой на экранной клавиатуре!
  
  Comfort On-Screen Keyboard поможет вам контролировать процесс печати без постоянного перемещения взгляда с клавиатуры на монитор и обратно. Это снизит нагрузку на ваши глаза и шею, и как результат поможет избежать головных болей.
  
  Comfort On-Screen Keyboard удобно использовать как справочник быстрых клавиш приложений. Имея под рукой наглядный справочник быстрых клавиш, вы сможете использовать клавиатуру более эффективно и значительно ускорите выполнение своих задач.
  
  Имеет полную совместимость с Microsoft Windows Vista, XP и 7. Скачать Comfort On-Screen Keyboard Pro бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Comfort On-Screen Keyboard Pro (5.11 Мб)




Changes on the new version:
Improved Windows 10 Compatibility. New "Swap keys" action. New keyboard types. New extended options. Changed the icon on the Win key. Improved the response rate when using the keyboard with the touchscreen. Many other fixes and improvements have been made.

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Comfort On-Screen Keyboard Pro История версий

Comfort On-Screen Keyboard Pro 7.4 добавлена: 10-11-2015
Comfort On-Screen Keyboard Pro 7.3 добавлена: 19-04-2015
Comfort On-Screen Keyboard Pro 7.2 добавлена: 07-12-2014
Comfort On-Screen Keyboard Pro 7.1 добавлена: 07-02-2014
Comfort On-Screen Keyboard Pro 7.0 добавлена: 17-12-2012




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