Dynamic Notes 3.69 скачать бесплатно для Windows 7

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Dynamic Notes История версий

Dynamic Notes 3.69 добавлена: 25-11-2014

Программа Dynamic Notes - это многофункциональный планировщик, напоминалка, записная книжка для Windows, позволяющая создавать электронные записки (стикеры) и показывать их в нужный момент времени. Программа очень проста в использовании и нетребовательна к ресурсам. Планировщик находится в трее, не мешая работе, при необходимости его можно отобразить в виде небольшой панели на рабочем столе. Настройке поддаются все нужные параметры: записка может быть любого размера, любой цветовой гаммы (что позволяет, например, отличать заметки по одной теме от другой), имеется возможность использования различных стилей записок (скинов). Также поддерживаются звуковые схемы показа заметок. Кроме мастера создания стикеров, предусмотрена возможность как быстрого, так и расширенного редактирования. Кроме того, программой поддерживается многоязыковой интерфейс. Пользуйтесь Dynamic Notes и вы никогда ничего не забудете!!! Скачать Dynamic Notes бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Some minor bugs fixedDynamic Notesдобавлена: 21-11-2013Dynamic Notesдобавлена: 24-08-2013Dynamic Notesдобавлена: 08-02-2013Dynamic Notesдобавлена: 23-04-2012