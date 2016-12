Break Time 2.1.3 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Если Вы ежедневно проводите много часов перед компьютером, за работой, учебой, или своим любимым хобби, помните, что непрерывная работа на компьютере может нанести вред Вашему здоровью. Утомление, стресс, боли в руках, жжение в глазах, развитие профессиональных "компьютерных" заболеваний – всего этого можно избежать, если регулярно и своевременно устраивать небольшие перерывы от работы за компьютером.

Break Time - программа, которая будет периодически подсказывать Вам, когда нужно сделать перерыв для отдыха. Программа отслеживает работу с клавиатурой и мышью, подсчитывает, сколько времени Вы провели без отдыха, и рекомендует делать перерывы именно тогда, когда это действительно необходимо. В дополнение к этому, Break Time позволяет воспроизводить Вашу любимую музыку во время перерыва.

Break Time История версий

Break Time 2.1.3 добавлена: 27-01-2016

Break Time 2.1.3 добавлена: 27-01-2016

An advanced user activity detection engine, Reading mode allows to disable user activity detection for the correct definition of your strain level at durable reading from the screen, Break Time now supports 7 languages