Break Time 2.1.3 скачать бесплатно для Windows 7

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Break Time 2.1.3
Используйте компьютер без вреда для здоровья!

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 24.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 4780

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Win Vista

Размер: 1.57 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,285

Полная информация>>

Скриншоты
Break Time 2.1.3 скриншот

Скриншоты
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Описание

Если Вы ежедневно проводите много часов перед компьютером, за работой, учебой, или своим любимым хобби, помните, что непрерывная работа на компьютере может нанести вред Вашему здоровью. Утомление, стресс, боли в руках, жжение в глазах, развитие профессиональных "компьютерных" заболеваний – всего этого можно избежать, если регулярно и своевременно устраивать небольшие перерывы от работы за компьютером.

Break Time - программа, которая будет периодически подсказывать Вам, когда нужно сделать перерыв для отдыха. Программа отслеживает работу с клавиатурой и мышью, подсчитывает, сколько времени Вы провели без отдыха, и рекомендует делать перерывы именно тогда, когда это действительно необходимо. В дополнение к этому, Break Time позволяет воспроизводить Вашу любимую музыку во время перерыва.

Скачать Break Time бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Break Time (1.57 Мб)




Changes on the new version:
An advanced user activity detection engine, Reading mode allows to disable user activity detection for the correct definition of your strain level at durable reading from the screen, Break Time now supports 7 languages

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Break Time История версий

Break Time 2.1.3 добавлена: 27-01-2016
Break Time 2.1.2.1 добавлена: 22-01-2011
Break Time 2.1 добавлена: 29-03-2010
Break Time 2.0.1 добавлена: 12-06-2009




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