BMClock 3.1 скачать бесплатно для Windows 7

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BMClock 3.1
BMClock - это часы на рабочий стол с большим дисплеем, удобным и простым в использовании будильником, а также оригинальным календарём, где можно помечать определённые дни года как праздники или памятные даты, а также настроить отображение расписания.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 1 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 478

ОС: Win 7, Windows 8, WinXP

Размер: 4.43 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 293

Полная информация>>

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Описание

Мы рады представить новую версию BMClock: BMClock 3.1! Как и в предыдущих версиях, дизайн часов остался удобным и интуитивно понятным. Как и прежде, Вы можете прятать часы в трей и вызывать их оттуда, используя горячие клавиши, ставить программу в автозагрузку и устанавливать &quot;Игровой режим&quot; для &quot;тихого&quot; показа оповещений будильника.

Будильник в новой версии может не только оповещать пользователя о событии в назначенное время, но и перезагружать, а также выключать компьютер. Это новшество позволяет использовать BMClock 3.1 как таймер выключения. Например, если на компьютере выполняется какая-то задача, требующая времени, а Вам требуется уйти по делам, Вы можете установить в BMClock время выключения, и часы завершат работу компьютера в указанное время.

Также, в новой версии появился календарь. Помимо самого отображения дней месяца, в календаре можно помечать определённые дни года как праздники или знаменательные события, а также настроить отображение расписания. Например, Вы можете настроить расписание в соответствии с Вашим рабочим расписанием, чтобы в календаре были показаны Ваши рабочие и выходные дни.

В версии 3.1 также имеется функция автообновления программы. Благодаря ей Вы сможете получить последние версии BMClock сразу же после их выхода. Возможно, для корректной работы этой функции понадобится разрешить программе обновления BMClock доступ в Интернет в настройках брандмауэра. Обновления устанавливаются в фоновом режиме, и не мешают работе с другими программами.
Скачать BMClock бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать BMClock (4.43 Мб)


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BMClock История версий

BMClock 3.1 добавлена: 24-06-2014




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