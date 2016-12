Xeoma 15.7.27 скачать бесплатно для Windows 7

Полноценная система видеонаблюдения на экране вашего монитора

Описание

ClearSky, (Xeoma 13.7.26)

Тестирую уже 2 недели, пока всё отлично ) получил бесплатную лицензию по акции (***felenasoft***/xeoma/ru/specialoffer/) Приятно, что есть такая возможность. Теперь собираюсь взять лицензию, пока определяюсь с точным количеством необходимых видео источников.

Сирин Егор, (Xeoma 13.7.4)

Если вы решили заняться охранным бизнесом и Вам не хочется тратить деньги на дорогое оборудование, дорогие камеры то есть оптимальное соотношение цены-качества – Xenoma. Программа отлично подходит для этих целей. Широкий спектр возможностей, простота настройки, интуитивно понятный графический интерфейс, Сохранение материала в файл в выбранном формате и многое другое.

докторбеб, (Xeoma 13.5.31)

я смотрю со своего андроида камеры и сейчас без особого приложения, через браузер. хотя у меня конечно на вещающем пк с камерами и ксиомой есть статический адрес, мне проще поэтому. но программа хороша, это точно. я бы сказал очень гибкая, можно сделать именно то что тебе нужно

Miller, (Xeoma 13.5.31)

присоединяюсь к предыдущим позитивным отзывам, программа очень порадовала как своей простотой и ясностью, так и функциональностью.

я из тех людей, кому важен результат, я не любитель решать сложные задачи, когда можно сделать всё с наименьшими затратами времени и сил. поэтому Xeoma явилась для меня настоящей ценной находкой.

хотелось бы лишь скорее получить от разработчиков клиент для Андроида, которого до сих пор нет.

тОр Иваныч, (Xeoma 12.12.7)

выбрал xeoma из-за ее вэб сервера и возможности наблюдать за офисом по удаленке. настроил смски о движении в секторе, теперь всем доволен. порядка 18 камер DLink DSC-930 L, DCS-932 L, DCS-942 L





Василий, (Xeoma 12.7.20)

Согласен. Программа первоклассная

technomad, (Xeoma 12.5.29)

Очень хорошая программка. Простейшая и притом может абсолютно все.

Зачем нужна система видеонаблюдения простому человеку? Вопрос вроде бы глупый! Конечно же, она ему как ежу валенки. Что ж, здесь вы глубоко ошибайтесь! Ведь в наш век цифровых технологий, где камера высокого разрешения в телефоне стала уже обыденной вещью, найдется применение и камерам стандартным (USB , аналоговым, встроенным вебкамерам, IP и WI-FI). Ну, к примеру, занимайтесь вы на кухне, ваш ребенок играет где-то в спальне и согласитесь очень удобно будет наблюдать за его игрой не отрываясь от работы, прямиком с экрана нетбука к примеру; предварительно установив в спальне подходящую камеру. Или оснастить “глазами” территорию у гаража. Очень удобно. В общем, примеров привести можно много, а смысл у всего этого только один.Если вам вдруг срочно понадобиться обзавестись домашней системой видеонаблюдения, ну мало ли по каким причинам, установите себе программу Xeoma от кампании ООО ФеленаСофт и одной проблемой станет меньше. Почему именно Xeoma? Да все очень просто. Во-первых она дружит со всеми типами камер, начиная от самых простеньких и заканчивая последними моделями оборудованными WI-FI модулями. Во-вторых в ней имеется встроенный датчик движения и возможность отсылать отснятое видео или фото прямиком на FTP-сервер, а также посылать уведомления на почту. Ну и в третьих не может не радовать функция непрерывной записи с отправкой файлов в архив и цикличным удалением старых документов.Многим может показаться, что исходя из своего класса и предназначения управлять сим софтом сможет только человек не дюжих программно-вычислительных способностей. К счастью это не так! Принцип работы Xeoma строиться на использовании ранее заготовленных схем. Так что вам нужно только лишь выбрать подходящую. И самое главное, софт распространяется совершенно бесплатно и даже не требует предварительной установки. Спокойствия Вам и Вашему Дому!Xeoma - бесплатная программа для видеонаблюдения с интуитивно-понятным интерфейсом и гибкими настройками. Поддерживает любые веб-и IP-камеры (в том числе Wi-Fi камеры), а также Интернет-камеры. Удобный архив работает в циклическом режиме цикла (старые записи постепенно удаляются). Вы можете использовать встроенный плеер для просмотра архивного видео. Удаленный доступ позволяет управлять системой через Интернете. Встроенный детектор движения позволяет настроить систему видеобезопасности для защиты Вашего дома или офиса. Программа не требует установки и прав администратора и готова к работе сразу после загрузки с настройками по умолчанию. Вы можете использовать Xeoma для наблюдения за домом и офисом, ребенком во время игр или сна, работниками, няней, автомобилем и другими ценными вещами, использовать в качестве системы безопасности и охраны территории и многих других целей.Программа доступна в трех режимах: бесплатном, пробном и коммерческом.1. Бесплатный режим позволяет использовать любые 4 модуля, включая 1 источник (видео или аудио) без ограничений по времени и управлять программой только с компьютера, на котором она установлена.2. В пробном режиме можно использовать любое количество модулей в любых комбинациях. Кроме того, доступен удаленный доступ. Указанные настройки действительны в течение 5 часов с момента последнего изменения. Это позволит Вам в полной мере ощутить возможности и гибкость работы данной программы.3. Если Вам недостаточно 4 модулей или Вы хотите использовать полнофункциональную версию неограниченное время, выберите коммерческий режим. Этот режим позволяет использовать любые модули в любых комбинациях. Единственным ограничением является общее количество используемых модулей (4 бесплатных плюс дополнительно приобретенные модули). Также становится доступно управление через Интернет. Вы платите только за необходимую Вам функциональность, а используя бесплатные операционные системы Linux, экономите ещё больше. Xeoma - соединяй и властвуй! Скачать Xeoma бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.New Xeoma 15.7.27 features improvements of several modules' work: "Email Sending", "Archive" and "Problems Detector". The work of multiserver mode is even more convenient now.Xeomaдобавлена: 21-07-2015Xeomaдобавлена: 15-07-2015Xeomaдобавлена: 04-07-2015Xeomaдобавлена: 16-06-2015