Willing Webcam 5.54 скачать бесплатно для Windows 7

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Willing Webcam 5.54 обновлено
С помощью Willing Webcam изображения с веб-камеры загружаются на любой сайт и сохраняются на жесткий диск как циклически, так и по требованию.

Общая оценка:

(4.5) голосов:6
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:6

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 59.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 18699

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win Vista

Размер: 6.03 Мб

Версия от:

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Скачали:: 7,419

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

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Описание

Как часто Вы проходите мимо полок с вебкамерами в компьютерных магазинах, скользя по ним безразличным взглядом? Что могут эти кусочки дешевого пластика с плохой оптикой? С программным обеспечением от фирм-производителей почти ничего.
  
  Willing Webcam - это программа для вебкамер и ее главной задачей является публикация видео или изображений в сети Интернет. Кроме вебкамер, программа способна работать с камкодерами (цифровыми видео камерами) и цифровыми фотокамерами, имеющими FireWire, S-Video или композитный выход, USB устройствами видео захвата, цифровыми камерами Canon, а также с сетевыми IP камерами, которые могут генерировать на выходе JPEG изображение.
  
  Программа является весьма неплохим выбором для публикации изображений на персональных, ландшафтных, погодных или астрономических сайтах в реальном времени, для задач безопасности, для хобби и отдыха.
  
  Видео поток программы доступен для Skype, мессенджера (например MSN, Yahoo) или других копий Willing Webcam одновременно. Скачать Willing Webcam бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Willing Webcam (6.03 Мб)




Changes on the new version:
The new video source, 'Program Window', has been added. This video source is especially useful for those network cameras that are not directly supported by the program and for publishing dynamic program output.

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Комментарии.

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Willing Webcam История версий

Willing Webcam 5.54 добавлена: 10-01-2015
Willing Webcam 5.53 добавлена: 09-07-2013
Willing Webcam 5.52 добавлена: 03-01-2013
Willing Webcam 5.51 добавлена: 31-05-2012
Willing Webcam 5.5 добавлена: 02-03-2012




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